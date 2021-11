Due tegola a Roma, positivi due giocatori al Covid-19. Si tratta di Cristante e Villar. I due giocatori salteranno la sfida contro il Genoa.

Roma, due giocatori positivi al Covid-19

Entrambi i giocatori stanno bene, sono vaccinati, sono risultati positivi agli ultimi test effettuati in vista della prossima gara di campionato. Mourinho adesso dovrà fare i conti con l’emergenza centrocampisti.

Ad ufficializzare la notizia e la società giallorossa attraverso una nota ufficiale e messaggi sui social. La Roma ha ufficializzato la positività di Cristante e Villar attraverso il seguente comunicato: “L’As Roma comunica che, in seguito ai controlli periodici svolti attraverso i tamponi molecolari, Bryan Cristante e Gonzalo Villar, entrambi vaccinati, sono risultati positivi al Covid-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare”.

Nell’attesa che presto possano tornare negativi e disponibili per il mister, Cristante e Villar resteranno in isolamento. Intanto niente Genoa domenica sera al Marassi e molto probabilmente le altre gare fino a nuovo comunicato che sancirà la fine della positività per i due giocatori giallorossi.

Oltre alla questione salute, che resta chiaramente primaria, per l’allenatore giallorosso diventa sicuramente un problema importante in ottica formazione, dal momento che già deve fare a meno di diversi giocatori in difesa, con Pellegrini e Kumbulla recuperati solo due giorni fa. A questo punto Mourinho, oltre ai dubbi su Zaniolo e il modulo da schierarae, dovrà fare di necessità virtù e risistemare nuovamente la Roma, anche in vista della sfida di Conference League con lo Zorya di giovedì.