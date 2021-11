E’ tempo di novità a Roma, sotto i riflettori di Mou c’è un centrale brasiliano pronto per essere inserito in organico. La formazione giallorossa necessita di qualche cambiamento e rinforzo in difesa. I problemi fisici di Smalling hanno spinto la dirigenza a guardarsi intorno.

Roma, sotto i riflettori di Mou un centrale brasiliano: Marcao

Smalling è il fulcro della difesa capitolina, ma i problemi fisici che ha subito in questo avvio di stagione gli hanno permesso di giocare poco. Il difensore inglese ha collezionato soltanto 6 presenze su gare su 11 disputate. I capitolini si guardano intorno già da un po’ per portare nuovi rinforzi. Secondo le ultime notizie, un nome già c’è. Nello specifico si tratta del brasiliano Marcao, calciatore 25enne che sta disputando la sua quarta stagione in Turchia, dove sta difendendo i colori del Galatasaray.

Marcos do Nascimento Teixeira, noto soltanto come Marcao, classe 1996, è un difensore centrale è cresciuto nel Club di calcio dell’Avai. E’ arrivato in Europa nel 2019, portato dal Galatasaray, con il quale ha vinto un campionato turco, una Coppa di Turchia e una Supercoppa di Turchia. Lo Special One sembra essere interessato alle qualità tecniche del brasiliano che già nel mese di gennaio potrebbe prendere un aereo per Roma.