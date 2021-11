Romania-Islanda, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Qualificazioni Mondiali 2022

Questa sera alle ore 20.45 allo Steaua Stadium si disputerà il match Romania-Islanda, valevole per la nona giornata (gruppo J) delle qualificazioni Mondiali 2022 che vede in classifica i padroni di casa al secondo posto con 13 punti, mentre gli ospiti al penultimo con 8 e ormai tagliati fuori dal discorso playoff.

Ricordiamo che le prime classificate dei dei raggruppamenti si qualificheranno direttamente alla fase finale, mentre i restanti tre posti verranno assegnati tramite gli spareggi (“semifinali” e “finali”) tra le dieci seconde classificate e due squadre dalla Nations League. L’arbitro della sfida sarà il russo Sergei Karasev, mentre sono quattro i precedenti con la Romania avanti 3-1.

Romania-Islanda, probabili formazioni

ROMANIA (4-3-3): Nita; Manea, Nedelcearu, Chiriches, Ratiu; Stanciu, Marin, Cicaldau; Ianis Hagi, Mihaila, Mitrita. All.: Mirel Rădoi

ISLANDA (4-3-3): Olafsson; Thorarinsson, Gretarsson, Ingi Bjarnason, Sampsted; Bordarson, Bjarnason, Helgason; Borsteinsson, Kjartansson, Gudmundsson. All.: Arnar Viðarsson

Dove vedere Romania-Islanda in tv e streaming

Il match Romania-Islanda, non sarà visibile su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla; comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà collegarsi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi, oppure consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter delle due nazionali.

