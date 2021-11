Sarri alla Juventus, le parole di Agnelli: “Un anno di m***a”

Nelle serie di Amazon Prime Video “All or nothing” dedicata alla squadra bianconera sono riportate le dichiarazioni del Presidente riguardo la stagione di Sarri alla Juventus. Agnelli non ha affetto parole di elogio nei confronti dell’ex allenatore, anzi, commenta quell’annata come una delle peggiori.

L’anno di Sarri alla Juventus secondo Agnelli

Nelle serie “All or nothing” sono riportate le parole di Agnelli dette nello spogliatoio all’inizio della stagione 2020/2021. Era la stagione di Pirlo come allenatore e per caricare i suoi Agnelli non usa mezzi termini per definire l’anno di Sarri alla Juventus una stagione, per così dire, deludente. Il presidente Bianconero ha, infatti affermato: “Sono 10 anni che sono presidente della Juventus. Se guardo l’anno scorso, al si là dei risultati sportivi, ve lo dico dal cuore, è stato un anno di m***a“.

Agnelli ha poi continuato il suo discorso parlando dell’importanza del gruppo e di Pirlo: “Qualcuno anche qui dentro non ha dato tutto quello che doveva. Se penso a tutti gli sforzi che hanno fatto le donne e gli uomini della Juventus. Noi siamo 800, si va in campo in 800, si vince e si perde in 800. Siamo un gruppo che deve andare unito sempre nella stessa direzione. Abbiamo fatto una scelta in cui credo tantissimo che è quella di Pirlo, ora sta nel gruppo seguirlo sempre e comunque quotidianamente. Sarà un anno difficile, io torno con l’entusiasmo di una volta. Chiunque cercherà di toccare anche uno solo di voi, prima passerà sul mio corpo. Al resto pensateci voi“.