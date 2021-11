Serie D: parità nei recuperi di Lanusei e Trapani

Nel pomeriggio si sono disputati due recuperi in Serie D. Nel girone G il Lanusei, tornato dopo oltre sei mesi ad esibirsi al “Lixius”, non riesce ad allungare a tre la striscia di successi consecutivi: la compagine ogliastrina consegue, in rimonta, un 1-1 nell’atteso derby sardo contro il Carbonia rinviato lo scorso 24 ottobre per l’impraticabilità del terreno di gioco del comunale “Ulestri” di Ilbono. I “minerari” passati in vantaggio al 37’ grazie a un’autorete di Gemini si vedono raggiungere al 62’ dai padroni di casa a segno con Manca. Il pareggio maturato al termine del match valido per la sesta giornata consente al Lanusei, ora dodicesimo in compagnia del Latte Dolce a quota 9, di abbandonare la zona playout e al Carbonia, salito a 6 punti, di portare a due le lunghezze di vantaggio sull’Insieme Formia attualmente in zona retrocessione con il Real Monterotondo.

Risultato di parità anche nel recupero del quarto turno del girone I andato in scena al “Provinciale” di Erice: Trapani e Acireale chiudono, infatti, sullo 0-0 il derby siciliano rinviato lo scorso 6 ottobre per un caso di positività al Covid tra i padroni di casa. A Leo Criaco, complice anche un rigore scagliato sulla traversa da Gatto all’80’, non riesce di centrare contro la quotata formazione etnea la prima vittoria in campionato da quando siede sulla panchina granata nelle vesti di capo-allenatore. Il terzo pari consecutivo consente quantomeno al Trapani (senza successi dal 20 ottobre) di agganciare all’undicesimo posto il Portici a quota 14. L’Acireale, rimasta negli instanti finali in inferiorità numerica per l’espulsione di Cadilli, prosegue imbattuta il suo torneo consolidando con i suoi 23 punti all’attivo il quarto posto.

Serie D girone G

LANUSEI vs CARBONIA 1-1 (0-1)

Lanusei (3-5-1-1): Palombo; Gualtieri, Gemini, Lazazzera; Pischedda, Meledandri (41’ st Marrazzo), Di Lollo (12’ st Carta), Manca, Selvini (41’ st Darboe); Masia (27’ Gaetani); Ciotoli (27’ D’Alessandris). A disp. Benvenuti, Macrì, Vari, Ravanelli. All.: Stefano Campolo.

Carbonia (4-3-1-2): Idrissi; Adamo (17’ st Russu), Suhs, Bellu, Mastino; Serra, Porcheddu (17’ st Scanu), Dore; Murgia (32’ st Gjuci); Kassama, Curreli. A disp. Bigotti, Ganzerli, Dellacasa, Murtas, Basciu, Berman. All.: David Suazo.

Arbitro: Foresti di Bergamo.

Reti: 37’ aut. Gemini (L); 17’ st Manca (L).

Note: ammoniti Pischedda, Selvini e Manca (L); Porcheddu, Curreli, Kassama e Serra (C). Recupero 2’ pt e 4’ st.

La classifica aggiornata:

Calcio Giugliano 27; Aprilia 22; Nuova Florida 21; Torres e Afragolese 19; Cassino 15; Muravera 13; Ostia Mare e Virtus Artena 12; Atletico Uri e Arzachena 11; Lanusei e Latte Dolce 9; Gladiator 8; Cynthialbalonga 7; Carbonia 6; Insieme Formia 4; Real Monterotondo 2.

Serie D girone I

TRAPANI vs ACIREALE 0-0 (0-0)

Trapani (4-2-3-1): Cultraro; A. Barbara, Maltese, Bruno, Pedicone (42’ Santarpia); Olivera (20’ st Buffa), Lupo (42’ Pagliarulo); Vitale (20’ st Spano), De Felice (20’ st Gatto), Bonfiglio; Musso. A disp.: Recchia, Munoz, Sami, Tedesco. All.: Leo Criaco.

Acireale (3-4-2-1): D’Alterio; De Pace, Figliomeni (43’ st Esposito), Cadilli; Tumminelli (31’ st Mustacciolo), Correnti, Cristiani, Todisco; Russo (25’ st Garetto), Savanarola; Ortolini (31’ st Piccioni). A disp.: Ruggiero, Joao Pedro, Cannino, Cottone. All.: Fabio De Sanzo.

Arbitro: Restaldo di Ivrea.

Note: espulso Cadilli (A) al 50’ st. Ammoniti Maltese, Santarpia, Bruno e Musso (T); Savanarola e Todisco (A). Recupero 4’ pt e 5’ st.

La classifica aggiornata:

Gelbison Cilento 29; Lamezia Terme 25; Cavese 24; Acireale 23; Real Aversa 21; Santa Maria Cilento 20; Paternò 19; Cittanovese 18; Sant’Agata 17; Licata 16; Trapani e Portici 14; San Luca 13; Rende 11; FC Messina 8; Castrovillari 7; Biancavilla e Sancataldese 6; Giarre 5; Troina 2.