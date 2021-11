Serie D girone H: Bitonto e Casertana avanti piano, Francavilla in Sinni e Audace Cerignola si avvicinano

Nell’undicesima giornata del girone H della Serie D la capolista Bitonto torna a muovere la classifica dopo il primo pesante ko di Gravina non andando però oltre uno 0-0 interno contro il Bisceglie. Il terzo pareggio in campionato consente alla formazione guidata da Claudio De Luca di salire in classifica a quota 24 e conservare un punto di vantaggio sulla Casertana raggiunta nel finale sul 2-2 a Lavello. All’imbattuta squadra campana non basta passare per due volte a condurre con Favetta su rigore (7’) e Felleca (66’) per allungare a tre la striscia di vittorie consecutive. Il Lavello riesce a evitare la sconfitta in virtù delle reti messe a segno da Brunetti (52’) e Ouattara (86’).

Ad approfittare dei risultati di parità della capolista e della sua prima inseguitrice sono l’FC Francavilla e l’Audace Cerignola. La compagine sinnica prevale in casa per 2-1 sul Casarano (al quarto ko esterno di fila) ribaltando con le realizzazioni di Di Ronza (37’) e di Melillo su rigore (61’) l’iniziale svantaggio determinato dal gol di Dambros (20’). La terza vittoria nelle ultime quattro gare permette al complesso diretto da Nicola Ragno di ridurre a due le lunghezze di ritardo dalla vetta e mantenerne una sull’Audace Cerignola andata a cogliere una preziosa affermazione in trasferta sulla Nocerina per 3-2.

Decisiva, dopo che i rossoneri avevano saputo rispondere con Mancino (17’) e Talamo (78’) ai tentativi di fuga degli ospiti propiziati dai centri di Palazzo su rigore (7’) e Tascone (66’), si rivela a due minuti dal termine una rete di Allegrini. Per la compagine di Michele Pazienza si tratta del quinto risultato utile di fila. Secondo ko interno consecutivo per i “Molossi” che si ritrovano a condividere la quinta posizione in compagnia del Lavello con 18 punti all’attivo.

La giornata si rivela particolarmente positiva anche per Gravina e Sorrento insediatisi al settimo posto a quota 16. La compagine pugliese s’impone allo scadere per 2-1 sul campo di una Mariglianese in inferiorità numerica dal 38’ per l’espulsione di Faiello. I padroni di casa, passati in vantaggio al 42’ con un calcio di rigore trasformato da Esposito, subiscono nella ripresa il ritorno dei giallo-blu a segno con Di Modugno (65’) e Krstevski (95’).

Terzo successo interno per il Sorrento: i costieri”, in dieci dal 41’ per il “rosso” inflitto al 41’ a Gargiulo, s’impongono per 2-1 sul Città di Fasano. Alle reti di La Monica (3’) e Iadaresta (44’) gli ospiti (al quarto ko nelle ultime cinque gare) oppongono soltanto una realizzazione sul finire del primo tempo di Battista.

Il Molfetta bissa in trasferta contro il San Giorgio lo 0-0 interno contro la Nocerina. Gli “Sparlotti”, senza gol da 332 minuti, scivolano con i loro 15 punti in nona posizione. Il Nardò allunga a quattro la striscia di risultati utili consecutivi conseguendo nel derby salentino con la Virtus Matino, disputato a porte chiuse sul neutro dell’Effort Sport Village” di Parabita, un successo per 1-0. La prima affermazione “esterna”, sancita da una rete di Mancarella al 44’, consente ai granata di salire a 14 punti e appaiare conseguentemente il Città di Fasano in decima posizione.

Il Rotonda si lascia immediatamente alle spalle il ko di Altamura superando in casa il Nola per 1-0. A garantire alla formazione lucana il quarto successo consecutivo davanti al proprio pubblico è un gol di Ferreira al 23’. I biancoverdi agganciano al quattordicesimo posto Altamura e Mariglianese a quota 14.

Il fanalino di coda Brindisi deve ancora una volta rimandare l’appuntamento con la prima vittoria. I biancazzurri salgono a tre punti chiudendo sul 2-2 il derby regionale contro l’Altamura andato in scena sul neutro del “Demitri” di Maruggio. La squadra di Nello Di Costanzo, avanti per due volte grazie ai centri di Kordic (42’) e Badje (79’), si vede puntualmente agguantare dagli avversari a bersaglio con Tedesco (69’ e 81’).

Serie D girone H, i risultati dell’11ª giornata

Bitonto vs Bisceglie 0-0 (0-0)

Brindisi vs Altamura 2-2 (1-0)

FC Francavilla vs Casarano 2-1 (1-1)

Lavello vs Casertana 2-2 (0-1)

Mariglianese vs Gravina 1-2 (1-0)

Nocerina vs Audace Cerignola 2-3 (1-1)

Rotonda vs Nola 1-0 (1-0)

San Giorgio vs Molfetta 0-0 (0-0)

Sorrento vs Città di Fasano 2-1 (2-1)

Virtus Matino vs AC Nardò 0-1 (0-1)

Serie D girone H, la classifica dopo l’11ª giornata

01. Bitonto 24

02. Casertana 23

03. FC Francavilla 22

04. Audace Cerignola 21

05. Lavello 18

06. Nocerina 18

07. Gravina 16

08. Sorrento 16

09. Molfetta 15

10. AC Nardò 14

11. Cità di Fasano 14

12. Bisceglie 13

13. Casarano 13

14. Altamura 12

15. Mariglianese 12

16. Rotonda 12

17. Nola 11

18. San Giorgio 8

19. Virtus Matino 8

20. Brindisi 3

Serie D girone H, il prossimo turno

AC Nardò vs FC Francavilla

Altamura vs San Giorgio

Audace Cerignola vs Mariglianese

Bisceglie vs Rotonda

Casarano vs Sorrento

Casertana vs Bitonto

Città di Fasano vs Nocerina

Gravina vs Brindisi

Lavello vs Virtus Matino

Nola vs Molfetta