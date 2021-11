Sinisa Mihajlovic cittadino onorario di Bologna

Sinisa Mihajlovic è cittadino onorario della città Bologna. Il conferimento alle 18, dopo la mozione approvata lo scorso anno, nella sala consiliare del Comune. L’allenatore accompagnato dalla moglie, ha ringraziato la città per il sostegno dimostrato, nel periodo intercorso dal 2019, quando rese pubblica la notizia di avere una leucemia, dalla quale è poi guarito con un trapianto di midollo osseo. Tra i presenti Gianni Morandi e Stefano Bonaccini Presidente dell Regione.

Le parole di Sinisa

“Il destino e la fortuna ha voluto che la malattia si manifestasse qui a Bologna, dove ci sono i migliori centri di ricerca nel campo oncologico, anche Bologna è stata fortunata quando mi hanno chiesto di salvare la squadra dalla retrocessione, alla fine siamo arrivati addirittura decimi”. Sinisa prosegue “non abbiate vergogna se vi trovate a gestire un momento poco bello e non piacevole, anche quel momento farà parte della vostra vita, che non si vive in assenza di problemi, ma nonostante i problemi”.

Le motivazioni del conforimento di cittadino onorario

Sinisa anche dopo avere contratto la malattia è stato vicino alla squadra ed i tifosi, è stato un esempio da imitare e si è distinto come essere umano prima ancora che come sportivo e allenatore.