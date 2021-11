Supercoppa italiana, Inter-Juventus: deciso dove e quando

Il Consiglio della Lega ha deciso sulla Supercoppa Italiana, Inter-Juventus le due formazioni che si affronteranno per l’ambito trofeo italiano.

Supercoppa Italiana, Inter-Juventus

Il match tra Inter-Juventus si giocherà a San Siro il prossimo 12 gennaio 2021 alle ore 20.45. Non ci sarà nessun trasferimento in Arabia Saudita. Una indiscrezione delle scorse settimane dava la possibilità di giocare la sfida in Arabia Saudita il 22 dicembre 2021. Inizialmente poteva esserci la possibilità di giocare la gara negli Emirati, ma la decisione ufficiale, arrivata nelle scorse ore, ha annullato questa possibilità. Per il secondo anno consecutivo, la sfida per il trofeo si terrà in Italia; lo scorso anno a Reggio Emilia.

Oltre a San Siro, altro scenario per la gara era l’Olimpico di Roma ma, per motivi di calendario, anche questa chance è saltata. Per la formazione di Simone Inzaghi sarà un appuntamento in casa propria per la Supercoppa italiana. Opportunità in più per i nerazzurri, con la possibilità di vincere il trofeo che oramai manca da 10 anni a Milano. Per la Juventus giocare la finale di Supercoppa. questa è la terza volta consecutiva negli ultimi tre anni, anche se, dopo tanti anni, per l’occasione ci arriverà da vincitrice di Coppa Italia e non per lo scudetto come era abituata.