Svizzera-Bulgaria, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Qualificazioni Mondiali 2022

Domani sera alle ore 20.45 allo Swissporarena di Lucerna si disputerà il match Svizzera-Bulgaria, valevole per l’ottava ed ultima giornata (gruppo J) delle Qualificazioni Mondiali 2022 che vede in classifica i padroni di casa al primo posto con l’Italia a 15 punti, ma dietro per la differenza reti, mentre gli ospiti ormai fuori dai giochi con 8 punti insieme all’Irlanda del Nord.

Ricordiamo che le prime classificate dei dei raggruppamenti si qualificheranno direttamente alla fase finale, mentre i restanti tre posti verranno assegnati tramite gli spareggi (semifinali e finali) tra le dieci seconde classificate e due squadre dalla Nations League. L’arbitro della sfida sarà il francese Benoit Bastien; sono undici i precedenti complessivi tra le due Nazionali con gli elvetici avanti per 5-2 e quattro pareggi.

Svizzera-Bulgaria, probabili formazioni

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez; Zakaria, Freuler; Vargas, Shaqiri, Steffen; Okafor.

BULGARIA (4-4-2): Georgiev; A. Hristov, Antov, P. Hristov, Nedyalkov; Yomov, Kostadinov, Vitanov, Yankov; Despodov, A. Iliev.

Dove vedere Svizzera-Bulgaria in tv e streaming

Il match Svizzera-Bulgaria, non sarà visibile su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla; comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà collegarsi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi, oppure consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter delle due nazionali.

12 novembre 2021, Italia-Svizzera 1-1: gli highlights