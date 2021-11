Totti elogia Mourinho: le parole dell’ex capitano giallorosso

La Roma ha ingaggiato uno dei migliori allenatori in circolazione per tornare una tra le migliori società italiane. L’arrivo dello Special One in capitale non ha ancora avuto modo di dimostrare grandi cose. Non solo critiche per il portoghese, Totti elogia Mourinho e il lavoro che sta facendo dal suo arrivo.

Totti elogia Mourinho: le parole dell’ex Capitano

Francesco Totti, una delle icone più emblematiche della storia giallorossa, è intervenuto sul lavoro di José Mourinho a Roma. L’ex capitano della “Magica” ritiene che il tecnico di Setubal sia l’ideale per la Roma.

Totti ha dichiarato: “Se pensiamo che il problema della Roma sia Mourinho, vuol dire che abbiamo sbagliato tutto. Mourinho ha vinto più di tutti gli allenatori di Serie A messi insieme. ‘Chapeau’ all’allenatore. È un grande allenatore e un grande motivatore: sa come per gestire il gruppo sa cosa dire e cosa fare. Io mi concentro sempre su di lui. La società e i tifosi devono essergli vicini”.

La formazione capitolina, dopo due sconfitte subite una dopo l’altra, alloggia in sesta posizione nella classifica di Serie A. I risultati non felici in Conference League ancora non indicano certezza del passaggio di turno della fase a Gironi. Dunque, ancora tutto in bilico a Roma. Ma la fiducia e la voglia di vincere ci sono.