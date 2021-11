Totti risponde a Cassano: ecco la frecciata del Capitano

Francesco Totti risponde a Cassano, per le critiche che aveva mosso qualche settimana fa contro l’ex capitano della Roma. Coppia indissolubile nella stagione del 2001 con la maglia giallorossa. A cominciare è il “solito” Antonio Cassano.

Totti risponde a Cassano

Tutto è iniziato quando l’attaccante barese, al programma su Twicht di Bobo Vieri aveva dichiarato: “Non è eterno come Messi o Maradona, tra 20 anni sarà dimenticato”. Parole al veleno quelle dell’ex giocatore madridista e che Totti ha ascoltato. La riposta del capitano della Roma è arrivata quando Filippo Roma de le Iene ha chiesto: “Francesco, Cassano ha detto che tu non sei eterno come Messi e Maradona e tra vent’anni sarai dimenticato; che ne pensi di questa cosa che ha detto Cassano?” .



L’intervista integrale andrà in onda martedì 9 novembre 2021 a partire dalle ore 21 su Italia uno. Intanto un anticipo del botta e risposta tra Francesco Totti e Filippo Roma al riguardo: “È giusto, io è da mo’ che me so’ scordato”, ironicamente. Roma, dice: “T’hanno difeso sia Zeman che Mourinho” e l’ex capitano della Roma risponde: “Non c’era bisogno“. Si conclude così, Filippo Roma: “Un saluto al tuo amico Cassano, ex amico Cassano?, e Totti: “Noooooo, è un amico, macché ex!”.