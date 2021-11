Youth League: la Juventus supera la fase a gironi, l’Atalanta esce di scena

Dinamo Kiev, Villarreal, Manchester United e Juventus si garantiscono con due turni d’anticipo il superamento della fase a gironi della Youth League. Nella corsa all’accesso diretto agli ottavi di finale della competizione nessuna di queste squadre può dirsi però certa di evitare gli spareggi contro i “Campioni nazionali” essendo gli ambiti primi posti nei gruppi E, F, G e H ancora in discussione. Escono anticipatamente di scena Bayern Monaco, Atalanta, Young Boys, Wolfsburg e Malmö.

La Dinamo Kiev non riesce per la prima volta a mantenere la propria porta inviolata ma la perentoria affermazione per 4-1 ottenuta in casa sul Barcellona con Samba Diallo in evidenza con una doppietta le consente di confermarsi in vetta al gruppo E con un punto di vantaggio sul Benfica protagonista di una vittoria esterna per 2-0 contro il Bayern Monaco determinata dalle reti messe a segno in avvio di gara da Rodrigues e Semedo.

Il Villarreal, non andato oltre un pareggio interno per 3-3 contro un coriaceo Young Boys riuscito per tre volte a risalire la corrente, conserva il primo posto solitario nel gruppo F ma vede ridursi a una sola lunghezza il divario dal Manchester United passato a Zingonia sull’Atalanta per 2-1 con i centri di Shoretire ed Elanga che hanno reso inutile il tentativo di rimonta nerazzurro firmato su rigore da Renault.

Cambio al vertice nel gruppo G. Il Salisburgo, a seguito della terza vittoria consecutiva ottenuta in extremis a Wolfsburg per 2-1 grazie a una rete messa a segno al 94’ da Samson Baidoo, si ritrova in vetta al raggruppamento con un punto di vantaggio sull’imbattuto Siviglia fermato in casa sullo 0-0 dal Lilla.

Nel girone H la capolista Juventus consegue una roboante affermazione interna sullo Zenit per 4-2. Il terzo successo di fila, sancito dalle reti di Iling, Mulazzi, Chibozo e Maressa, permette ai bianconeri di restare avanti di un punto al Chelsea protagonista di una travolgente affermazione esterna per 5-0 sul fanalino di coda Malmö.

Youth League, quarta giornata

Gruppo E

Dinamo Kiev vs Barcellona 4-1 (2-1)

Bayern vs Benfica 0-2 (0-2)

La classifica

1. Dinamo Kiev 10

2. Benfica 9

3. Barcellona 4

4. Bayern Monaco 0

Gruppo F

Atalanta vs Manchester United 1-2 (1-2)

Villarreal vs Young Boys 3-3 (1-1)

La classifica

1. Villarreal 10

2. Manchester United 9

3. Atalanta 3

4. Young Boys 1

Girone G

Wolfsburg vs Salisburgo 1-2 (0-1)

Siviglia vs Lilla 0-0 (0-0)

La classifica

1. Salisburgo 9

2. Siviglia 8

3. Lilla 4

4. Wolfsburg 1

Girone H

Malmö vs Chelsea 0-5 (0-2)

Juventus vs Zenit 4-2 (3-0)

La classifica

1. Juventus 10

2. Chelsea 9

3. Zenit 3

4. Malmö 1