AFF Championship: la finale è Indonesia-Thailandia

Saranno Indonesia e Thailandia a contendersi la vittoria nella tredicesima edizione dell’AFF Championship, il campionato organizzato dalla Federazione calcistica dell’ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico). L’esito del torneo sarà determinato da una doppia sfida in programma al National Stadium di Kallang (29 dicembre e il 1° gennaio).

L’Indonesia, sinora mai trionfante, approda per la sesta volta all’atto conclusivo del torneo eliminando in semifinale i padroni di casa di Singapore al termine di una sfida di ritorno dall’andamento imprevedibile e a dir poco emozionante. La selezione diretta da Shin-Tae-yong, dopo aver chiuso sull’1-1 la prima sfida, s’impone nella seconda per 4-2 dopo i tempi supplementari.

Singapore, nonostante l’inferiorità numerica determinata al 42’ dall’espulsione per somma di ammonizioni di Safuwan Baharudin, riesce in chiusura di prima frazione a rispondere con Song Ui-young all’iniziale svantaggio generato dalla rete di Ezra Walian (11’). La rappresentativa nazionale diretta da Tatsuma Yoshida si ritrova al 67’ in nove per il “rosso” diretto inflitto a Irfan Fandi ma tre minuti più tardi passa clamorosamente a condurre con un magistrale calcio di punizione di Shahdhan Sulaiman. L’Indonesia perviene al 2-2 all’87’ con una realizzazione di Pratama Arhan. In piena fase di recupero Singapore si procura incredibilmente un calcio di rigore ma Faris Ramli si vede neutralizzare il suo tentativo dagli undici metri da Nadeo Argawinata.

Nel primo tempo supplementare l’Indonesia, complice l’inevitabile stanchezza degli avversari, riesce finalmente a far valere la doppia superiorità. Un’autorete di Shawal Anuar al 91’ e una segnatura di Egy Maulana (107’) condannano alla sconfitta i mai domi padroni di casa che al 119’ restano addirittura in otto per l’espulsione dell’estremo difensore Hassan bin Abdullah Sunny.

Nell’altra semifinale la Thailandia, la più titolata selezione dell’AFF Championship con cinque affermazioni, si assicura il suo nono ingresso in finale a spese del Vietnam. La Nazionale guidata da Alexandre Pölking, dopo aver prevalso per 2-0 nella prima partita grazie alla doppietta messa a segno da Chanathip Songkrasin (14’ e 23’) e al contributo piuttosto rilevante della dea bendata palesatasi in occasione dei due pali colpiti dai campioni uscenti, consegue, senza particolari patemi, uno 0-0 nella seconda.

AFF Championship

Semifinali

Singapore vs Indonesia 1-1 and.; 2-4 d.t.s.

Vietnam vs Thailandia 0-2 and.; 0-0

Finale

Indonesia vs Thailandia 29 dicembre (andata); 1° gennaio (ritorno)