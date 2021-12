Agli “Oscar del Calcio” 5 categorie vanno al Perugia

Lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 dicembre, a Castellammare di Stabia (Napoli), andranno in scena gli ‘Italian Sport Awards-Gran Galà del calcio’ riservato ai migliori atleti della stagione calcistica 2020/21. Durante la serata di gala del 13 dicembre, che sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, saranno premiati anche presidenti, giocatori e direttori sportivi di Serie A, B e C.

Lunedì 13 dicembre durante la serata di gala degli ‘Italian Sport Awards-Gran Galà del calcio’ il Perugia verrà premiato in ben cinque categorie:

– Miglior squadra Girone B dell’anno 2020/2021;

– Massimiliano Santopadre / Miglior Presidente Girone B;

– Marco Giannitti / Miglior Direttore sportivo Girone B;

– Salvatore Burrai / Miglior centrocampista centrale Top 11;

– Francesco Lisi / Miglior terzino sinistro Top 11

Quest’anno è il decennale di questa manifestazione e per l’occasione sono stati invitati tutti i vertici del calcio italiano ed alcuni Presidenti di Lega hanno già confermato la loro presenza (tra cui il Presidente Balata), oltre a tutti i Presidenti, dirigenti e Direttori sportivi della Lega Serie A e B.

L’evento, ideato e prodotto dal giornalista Donato Alfani, ha ricevuto il patrocinio del Coni, Leghe calcistiche, AIA e nel corso della serata verranno consegnati anche premi alla carriera, speciali, categoria media e informazione. Tra i vari partner di questa serata Sportitalia, Corriere dello Sport, Tuttosport, Guerin Sportivo, Tuttomercatoweb, Il Mattino, Canale 8.