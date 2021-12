Arezzo-Pro Livorno, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie D

Oggi pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio Comunale di Arezzo si disputerà il match Arezzo-Pro Livorno, valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie D (girone E) che vede in classifica i padroni di casa al quinto posto con 18 punti, mentre gli ospiti al terzultimo con 8 (insieme al Cannara).

L’arbitro della sfida sarà Fabio Franzò della sezione di Siracusa coadiuvato dagli assistenti Massimiliano Cirillo di Roma e Davide Lanzellotto entrambi di Roma.

Il fischietto arbitrale siciliano è al terzo anno alla Can D dove nella stagione 2019/20 ha diretto dieci incontri. Nella stagione seguente (2020/2021) ha totalizzato 14 presenze con una sola presenza nel girone E, mentre in questo campionato ha già diretto 7 match e domenica sarà alla prima apparizione nel girone E. Nessun precedente con le due squadre.

Sono 42 i precedenti tra le due formazioni con i padroni di casa in vantaggio per 14-12 e sedici pareggi; l’ultimo incontro risale al 3 aprile 2018, quando nella 27.a giornata del campionato di Serie C (girone A) l’Arezzo si impose per 1-0 con rete decisiva realizzata da Cutolo al 24′.

Dove vedere Arezzo-Pro Livorno in tv e streaming

Il match tra Arezzo-Pro Livorno (ore 14.30) non dovrebbe essere trasmessa da nessun canale e nemmeno sulle pagina Facebook dei due club: se ci dovessero essere aggiornamenti vi faremo sapere.

