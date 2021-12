Premier League, dove vedere Arsenal- Manchester City in diretta o streaming: Sky o Dazn?

Arsenal Manchester City, dove vederla. Il 2022 della Premier League si apre con uno scontro tra titani. Giorno 1 gennaio, con calcio di inizio fissato per le 13:30, all’Emirates Stadium si affronteranno i “Gunners” di Mirkel Arteta e i Citizens di Pep Guardiola. I padroni di casa, attualmente quarti in classifica, stanno vivendo un periodo positivo: hanno inanellato quattro vittorie di fila, l’ultima in casa del Leeds per 4 a 1. Mentre la formazione guidata dal tecnico spagnolo è la prima della classe, e proviene da 9 vittorie consecutive in campionato. L’ex squadra del Kun Aguero, inoltre, guida la Premier con otto punti di vantaggio sul Chelsea di Thomas Tuchel. L’incontro promette emozioni.

Arsenal Manchester City, dove vederla in diretta tv e streaming: Sky o Dazn?

La partita sarà trasmessa in esclusiva sui canali Sky: Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Football (canale 203 del satellite). Per lo streaming gli abbonati potranno sintonizzarsi sulla piattaforma Sky Go, tramite qualsiasi pc o tablet. Oppure usufruire del servizio on demand Now Tv.

Probabili formazioni

ARSENAL (4-2-3-1): Ramsdale; White, Holding, Gabriel, Tierney; Thomas, Xhaka; Saka, Odegaard, Martinelli; Lacazette. All. Mirkel Arteta.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, Gundogan; Mahrez, Bernardo Silva, Sterling. All. Pep Guardiola.