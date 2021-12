Atalanta Villareal rinviata ad oggi, dove vederla e probabili formazioni

Atalanta Villareal rinviata ad oggi alle ore 21:00 per le avverse condizioni meteo. Nella giornata di ieri dopo essere stata rinviata alle 21:20, il direttore di gara ha optato per il rinvio ad oggi visto il terreno non praticabile. La partita tra la Dea e la formazione spagnola è estremamente importante per il futuro europeo dei nearazzurri, sarà solo la vittoria a garantire il passaggio del turno in Champions League.

Dove vedere la partita Atalanta Villareal

Atalanta Villarreal andrà in onda alle ore 21:00, sarà visibile in esclusiva soltanto su Amazon Prime Video, niente Sky Sport o Canale 5 in chiaro.

Le probabili formazioni

Il morale della squadra è sicuramente alta dopo le vittorie in campionato che hanno riportato la squadra di Gasperini ai piani alti della classifica. Gasperini molto probabilmente si affiderà a Ilicic e Zapata in attacco, invece Emery recupera Gerard Moreno e conferma il suo 4-4-2 con Gomez esterno di centrocampo e Capoue-Perejo al centro. Squalificato Pino, in attacco insieme a Gerard Moreno ci sarà l’olandese Danjuma. Queste le scelte dei due tecnici:

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan; Gomez, Capoue, Parejo, Moreno; Gerard Moreno, Danjuma. Allenatore: Unai Emery.