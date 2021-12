Brasile: tripla corona nazionale per l’Atlético Mineiro

Il 2021 sarà ricordato dal calcio brasiliano come l’anno della tripla corona dell’Atlético Mineiro. La compagine alvinegra di Belo Horizonte ha eguagliato l’impresa compiuta precedentemente soltanto dai rivali cittadini del Cruzeiro nel 2003 ossia quella di aggiudicarsi nella medesima stagione, oltre al titolo del proprio stato, anche il campionato e la coppa nazionale. Il “Galo”, dopo essersi laureato a maggio campione dello stato di Minas Gerais (Mineiro) per la 46eiesima volta e aver bissato il 3 dicembre scorso il trionfo conseguito nel 1971 nella massima serie del Paese (Brasileirão), ha completato l’opera nella notte italiana conquistando la sua seconda coppa nazionale (Copa do Brasil). A seguito di questi successi la formazione diretta da Cuca disputerà il 20 febbraio la Supercoppa contro i vicecampioni del Flamengo.

La doppia finale disputata contro l’Athletico Paranaense, trionfatore nella Copa Sudamericana, non ha avuto storia. L’Atlético Mineiro, già largamente vincitore in casa nel match d’andata per 4-0, ha concesso il bis in quello di ritorno andando a imporsi in trasferta per 2-1. A sancire il successo ospite sono stati i micidiali contropiedi finalizzati al 25’ da Keno su assist di Zaracho e al 76’ da Hulk (capocannoniere, dopo il Brasileirão, anche di questa competizione con otto segnature in dieci gare) su invito di Savarino.

All’Athletico Paranaense che si è vista annullare le reti di Pedro Rocha (20’) per un fallo di mano e di Mingotti (56’) per fuorigioco è rimasta la magra consolazione di essere riuscita nelle battute conclusive (87’) a rendere meno pesante il passivo con il gol di Jaderson. Una realizzazione inutile ma accolta festosamente dalla torcida del Furacão che al termine della sfida ha tributato un’ovazione alla propria squadra protagonista di una grande stagione.

Copa do Brasil, fase finale

Ottavi di finale

São Paulo vs Vasco da Gama 2-0 (and.); 2-1 (rit.)

Criciúma vs Fluminense 2-1 (and.); 0-3 (rit.)

Vitória vs Gremio 0-3 (and.); 0-1 (rit.)

Fortaleza vs CRB 2-1 (and.); 1-0 (rit.)

Flamengo vs ABC 6-0 (and.); 1-0 (rit.)

Athletico Paranaense vs Atlético Goianiense 2-1 (and.); 2-2 (rit.)

Atlético Mineiro vs Bahia 2-0 (and.); 1-2 (rit.)

Santos vs Juazeirense 4-0 (and.); 0-2 (rit.)

Quarti di finale

Fluminense vs Atlético Mineiro 1-2 (and.); 0-1 (rit.)

São Paulo vs Fortaleza 2-2 (and.); 1-3 (rit.)

Athletico Paranaense vs Santos 1-0 (and.); 1-0 (rit.)

Gremio vs Flamengo 0-4 (and.); 0-2 (rit.)

Semifinali

Atlético Mineiro vs Fortaleza 4-0 (and.); 2-1 (rit.)

Athletico Paranaense vs Flamengo 2-2 (and.); 3-0 (rit.)

Finale

Atlético Mineiro vs Athletico Paranaense 4-0 (and.); 2-1 (rit.)

Copa do Brasil, vittorie per club

6 titoli: Cruzeiro.

5 titoli: Grêmio.

4 titoli: Palmeiras.

3 titoli: Corinthians e Flamengo.

2 titoli: Atlético Mineiro

1 titolo: Athletico Paranaense, Criciúma, Fluminense, Internacional, Juventude, Paulista, Santo André, Santos, Sport Recife e Vasco da Gama.