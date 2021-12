Brasile: l’Atlético Mineiro trionfa dopo 50 anni

L’Atlético Mineiro torna dopo cinquant’anni a laurearsi campione del Brasile. Il “Galo” si assicura con due giornate d’anticipo la matematica certezza della conquista del suo secondo titolo conseguendo, in rimonta, un’affermazione esterna per 3-2 su un Bahia invischiato nella lotta per non retrocedere ma che all’“Arena Fonte Nova” non perdeva da Ferragosto.

La compagine di Belo Horizonte diretta da Cuca ribalta nel breve volgere di cinque minuti con un penalty del capocannoniere del torneo Hulk (73’) e due splendide realizzazioni dal limite dell’area di Keno (74’ e 78’) il doppio svantaggio accusato a metà ripresa a seguito delle reti messe a segno da Luiz Otávio di testa (62’) e da Gilberto sottomisura (66’).

La venticinquesima vittoria (nona in trasferta) in trentasei gare consente all’Atlético Mineiro di salire in classifica a quota 81 e rendersi conseguentemente irraggiungibile dai campioni uscenti del Flamengo staccati di undici lunghezze con tre partite ancora da giocare. Per il Bahia, quartultimo con 40 punti all’attivo, si tratta del secondo ko di fila.

Bahia vs Atlético Mineiro 2-3 (0-0)

Bahia: Danilo Fernandes; Nino, Conti, Luiz Otávio, Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Mugni (32’ st Daniel), Rodriguinho (34’ st Ronaldo); Rossi, Raí (41’ st Ramírez) e Gilberto (32’ st Rodallega). All.: Guto Ferreira.

Atlético Mineiro: Everson; Mariano, Junior Alonso, Nathan Silva, Guilherme Arana; Tchê Tchê, Zaracho (37’ st Rabello), Nacho Fernández (24’ st Eduardo Sasha); Keno (41’ st Dodô), Vargas (24’ st Nathan), Hulk. All.: Cuca.

Arbitro: Flávio Rodrigues.

Reti: 17’ st Luiz Otávio (B), 21’ st Gilberto (B), 28’ st Hulk (A), 29’ st e 33’ st Keno (A).

Ammoniti: Mugni (B); Guilherme Arana, Nathan e Eduardo Sasha (A).

Brasile Serie A: vittorie per club

10 titoli: Palmeiras.

08 titoli: Flamengo e Santos.

07 titoli: Corinthians.

06 titoli: San Paolo.

04 titoli: Cruzeiro, Fluminense e Vasco da Gama.

03 titoli: Internacional.

02 titoli: Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo e Grémio.

01 titolo: Athletico Paranaense, Coritiba, Guarani e Sport Recife.