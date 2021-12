Aurelio De Laurentiis: “Tra un anno e mezzo la serie tv sul Napoli…”

Aurelio De Laurentiis ha fatto un’incredibile rivelazione: la serie tv sul Napoli è in fase di registrazione. Il patron dei partenopei, raggiunto dai giornalisti a margine della presentazione di un libro, ha fatto anche alcune riflessioni sulla vittoria dei suoi contro il Leicester. In generale, il presidente è rimasto soddisfatto della prestazione azzurra nell’ultima giornata di Europa League.

Aurelio De Laurentiis: “La serie tv del Napoli riguarderà la sua storia fino ad oggi”

Il n 1 napoletano, sullo sceneggiato ha affermato: “Stiamo registrando 30 episodi che produrrà una piattaforma internazionale, un’opera che riguarderà la storia del Napoli fino ad oggi. Dovrebbe vedere la luce tra circa un anno e mezzo”. In più, ha svelato che una sua intenzione è quella di: “riportare il cavallino rampante sulla maglia, come quello della Ferrari. È un emblema vincente”.

“Una gara all’anno in memoria di Diego”

Il produttore cinematografico ha in mente, inoltre, di tenere vivo il ricordo di Diego Armando Maradona, celebrando una partita all’anno in suo onore. A riguardo ha detto: “Tra dieci giorni abbiamo un incontro alla Farnesina per capire se c’è la possibilità di mettere in calendario una gara all’anno in memoria di Diego. Abbiamo diverse date da incastrare per capire quando farla svolgere“.

“E’ stata una partita difficile”

Aurelio De Laurentiis ha colto l’occasione per tornare sulla vittoria della sua squadra sul Leicester: “ E’ stata una partita difficile. Le squadre inglesi giocano un calcio diverso. Avevamo qualche problema di formazione, ma siamo riusciti arretrando Zielinski a fare di necessità virtù. Non abbiamo sfigurato per niente e siamo anche riusciti a vincere”.