Serie C: torna il sereno sul Calcio Catania. Mister Baldini può sorridere

Calcio Catania: vittoria e sorrisi. La squadra di Francesco Baldini, nel derby disputatosi oggi pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino”, ha avuto la meglio sul Palermo. I rosanero, ora terzi alle spalle della Turris a quota 32 punti, non sono riusciti a far valere il loro potenziale. I rossoazzurri, al contrario, hanno tirato fuori tutta la loro grinta esprimendo un calcio di qualità, concedendo poche occasioni ad un avversario che mirava a vincere per non perdere terreno nei confronti della capolista Bari.

Calcio Catania: vittoria che restituisce serenità all’ambiente

Il trionfo di oggi pomeriggio, concede non solo punti importanti in classifica, ma anche serenità dopo un periodo turbolento. Come noto, giorno 2 al Liotro era stata inflitta, dal Tribunale Federale Nazionale, una penalizzazione di 2 punti per non avere pagato gli stipendi a giocatori e collaboratori, entro la data precedentemente imposta. Nonostante ciò, la società ha prontamente reagito, corrispondendo gli emolumenti di ottobre, per evitare ulteriori sanzioni. La risposta della Sigi spa, insieme alla vittoria sul Palermo, ridanno morale ad un gruppo di qualità, che sta finalmente riuscendo a mostrare la pasta di cui è fatto.

Mister Baldini: “Siamo una squadra forte. Da tempo lo dico ai miei ragazzi…”

Al termine della partita, in conferenza stampa, mister Baldini è raggiante per il trionfo ottenuto dai suoi. Ai giornalisti ha dichiarato: “Il Catania ha giocato la migliore gara dall’inizio dell’anno. Siamo una squadra forte, è da tempo che lo dico ai miei ragazzi ai quali faccio i complimenti. Voglio sottolineare la prova della difesa, che ha subito tante critiche. Nel primo tempo, così come nella ripresa, abbiamo concesso poco ad una grande squadra come il Palermo“. E sul rosso a Russini: “Non so se sia giusta l’espulsione. Assurdo il secondo cartellino giallo, così come alcune decisioni arbitrali. Tutti possiamo commettere errori, anche il direttore di gara.La società sta facendo la sua parte, ci meritiamo molto di più di ciò che abbiamo ottenuto“.

Luca Moro: “Dedico la doppietta alla mia famiglia…”

La vittoria rossazzurra di oggi porta il nome di Luca Moro, l’attaccante etneo che ha segnato entrambi i gol che sono valsi a superare gli avversari palermitani. Il centravanti ha affermato di voler dedicare le sue reti: “alla mia famiglia, agli amici e alla squadra, che ha avuto un carattere impressionante. Speriamo di continuare così, la strada è lunga…”.