Calcio europeo: il Porto ingaggia… una chiromante!

Nonostante la superstizione sia legata ai periodi storici più remoti della storia dell’uomo, molti di noi, ancora oggi, agiscono superstiziosamente, talvolta anche inconsciamente o in maniera automatica, con comportamenti, rituali, frasi, che scongiurerebbero, secondo il nostro pensiero, ogni forma di fato avverso. A quanto pare, anche una nota squadra del calcio europeo si affiderebbe al mondo dell’irrazionalità e della “magia”: il Porto. Lo scorso luglio, infatti, la società del presidente Pinto Da Costa ha assunto una chiromante per 15.000 euro al mese con la funzione di allontanare le “bad vibes” dalla squadra di Conceição e attirare, invece, quelle positive.

Il Porto assume chiromante per 15.000 euro al mese: é polemica

La donna, Madalena Aroso, risulterebbe l’indovina personale del presidente Pinto da Silva, da luglio assunta per indurre la squadra a segnare e per evitare che segnino le sue avversarie. Il caso non ha lasciato indifferenti, anzi, ha sollevato del malcontento all’interno della società lusitana. Secondo la testata portoghese “A Bola”, la signora Aroso percepirebbe uno stipendio addirittura superiore ad alcuni dipendenti del Porto, e sarebbe inoltre considerata come “medico dello staff sanitario”. Tuttavia, nonostante questo “superstizioso ingaggio”, il Porto non ha avuto particolare fortuna e continuità di risultato. Infatti, nonostante la squadra di Sergio Conceição sia prima in campionato, primato che attualmente condivide con lo Sporting Lisbona a quota 41 punti, in Champions League é arrivata l’eliminazione durante i gironi che costringerà adesso i lusitani a competere in Europa League contro la Lazio. Il prossimo 17 febbraio, in occasione di Porto-Lazio, Sarri e suoi biancocelesti dovranno munirsi di cornetti portafortuna, o semplicemente lavorare e prepararsi al meglio per il match.