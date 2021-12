Champions: analisi sull’Ajax prossima avversaria dell’Inter in Champions

La prossima avversaria dell’Inter negli ottavi di Champions sarà l’Ajax, una squadra che nel girone si è fatta più che rispettare vincendo tutte le partite. Gli olandesi sono da sempre una squadra ostica da affrontare, nel passato recente (tre anni fa) riuscì ad eliminare due pretendenti al titolo come Real Madrid e Juventus, per poi farsi eliminare in semifinale dal Tottenham. Quest’anno sono stati capaci di espugnare stadi difficili come Dortmund ed Istanbul.

Attenzione all’allenatore Erik ten Hag e all’attaccante Haller

L’allenatore olandese è stato ad un passo da grandi club, ma all’inizio della stagione ha deciso di credere nel progetto e portare in alto il club con i giovani. Gioca con due moduli il 4-2-3-1 oppure il 4-3-3 e predilige il gioco offensivo. Ora tra i lancieri c’è anche un grande attaccante Sebastian Haller, capace di segnare in tutte le partite del girone ben dieci reti. Il classe ’94 ha girato il mondo, nato in Francia prima di essere stato acquistato la stagione scorsa da dall’Ajax ha giocato con l’Ultrecht, Eintracht e West Ham (il più costoso acquisto nella storia del massimo campionato olandese).

Formazione tipo

(4-3-3): Onana; Timber, Martinez, Blind, Tagliafico; Alvarez, Gravenberch; Antony, Berghuis, Tadic, Haller. All. Ten Hag.