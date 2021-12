Copa Argentina: il Talleres de Córdoba raggiunge in finale il Boca Juniors

Sarà il Talleres de Córdoba a contendere al Boca Juniors la Copa Argentina nella finale in programma mercoledì 8 dicembre all’“Estadio Único Madre de Ciudades” di Santiago del Estero. La “T” raggiunge per la prima volta nella sua storia il traguardo prevalendo sul Godoy Cruz per 1-0 nell’intensa ed equilibrata semifinale andata in scena all’“Estadio Provincial Juan Gilberto Funes” di La Punta, San Luis. A garantire alla formazione diretta da Alexander Medina la possibilità di lottare per il trofeo che apre la strada alla Supercopa Argentina e soprattutto alla fase a gironi della Copa Libertadores è un penalty trasformato da Diego Valoyes al 58’.

Alla luce dell’approdo all’atto conclusivo della Copa Argentina e del posizionamento nella classifica generale della stagione (ottenuta attraverso la somma dei punti ottenuti nella Primera División e nella Copa de la Liga Profesional), la partecipazione del Talleres de Córdoba ai preliminari della massima competizione per club del Sudamerica non è invece più in discussione al di là dell’esito della sfida contro il Boca Juniors.

Copa Argentina, semifinale: Talleres de Córdoba vs Godoy Cruz 1-0 (0-0)

Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar, Rafael Pérez, Enzo Díaz; Juan Ignacio Méndez (26’ st Francis Mac Allister), Rodrigo Villagra; Diego Valoyes, Juan Cruz Esquivel (21’ st Hector Fertoli), Ángelo Martino (21’ st Mateo Retegui); Michael Santos (49’ st José Romero). All.: Alexander Medina.

Godoy Cruz: Juan Espínola; Elías López (19’ st Nestor Braitenbruch), Guillermo Ortiz, Leonel González, Damián Pérez; Gonzalo Ábrego, Bruno Leyes (26’ st Nicolas Sanchez); Matías Ramírez (15’ st Valentin Burgoa), Ezequiel Bullaude, Martín Ojeda; Tomás Badaloni. All.: Diego Flores.

Arbitro: Ariel Penel.

Rete: 13’ st Diego Valoyes rig.

Ammoniti: Ángelo Martino, Rafael Pérez, Juan Ignacio Méndez e Enzo Díaz (Talleres de Córdoba); Leonel González, Elías López e Damián Pérez (G).

Note: recupero 4’ pt, 6’ st.