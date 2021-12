Coppa d’Africa annullata? Il comunicato ufficiale della CAF

Questa mattina è iniziata a circolare un’indiscrezione riguardo ad un possibile annullamento della 33esima edizione della Coppa d’Africa, in programma in Camerun tra il 9 gennaio ed il 6 febbraio 2022. La notizia è stata lanciata da RMC Sport, polo televisivo francese, secondo cui molti club europei e in particolare quelli di Premier League stanno richiedendo a gran voce l’annullamento della competizione. Il motivo sarebbe legato alle difficoltà organizzative dovute alla pandemia da Covid-19 e alla recente scoperta della variante Omicron, rilevata per la prima volta in Botswana lo scorso 9 novembre. La CAF (Confederation of African Football) ha rilasciato un comunicato ufficiale in merito alla possibile cancellazione del torneo.

Coppa d’Africa: il comunicato ufficiale della CAF

La CAF sembrerebbe smentire l’ipotesi di annullamento della Coppa d’Africa, come si evince in particolare dai passaggi principali del suo comunicato: “A meno di quattro settimane dall’inizio del più grande evento africano, la TotalEnergies Africa Cup of Nations in Camerun 2021, il segretario generale della CAF, Veron Mosengo-Omba, ha preso atto dei progressi compiuti, ma ha anche esortato tutti a lavorare 24 ore su 24 per garantire che tutto sia in atto per la partita di apertura del 9 gennaio 2022. Mosengo-Omba è attualmente in Camerun per unirsi al team CAF che sta già lavorando con il Comitato Organizzatore Locale e il governo del Camerun per la consegna dell’evento. C’è un lavoro che viene svolto giorno e notte dalla nazione ospitante, il Camerun, per garantire che tutte le strutture per le squadre siano pronte. Sappiamo dell’enorme sforzo che tutti stanno mettendo in atto: vediamo questi progressi, riconosciamo questi progressi”.

Coppa d’Africa: tutti i giocatori interessati della Serie A squadra per squadra

Bologna: Ibrahima Mbaye (Senegal), Musa Barrow (Gambia).

Cagliari: Keita Baldé (Senegal).

Fiorentina: Sofyan Amrabat (Marocco), Alfred Duncan (Ghana), Youssef Maleh (Marocco).

Genoa: Mohamed Fares (Algeria), Caleb Ekuban (Ghana), Yayah Kallon (Sierra Leone).

Lazio: Jean-Daniel Akpa Akpro (Costa d’Avorio).

Milan: Fodé Ballo-Touré (Senegal), Ismael Bennacer (Algeria), Franck Kessié (Costa d’Avorio).

Napoli: Kalidou Koulibaly (Senegal), Faouzi Ghoulam (Algeria), André Zambo Anguissa (Camerun), Adam Ounas (Algeria).

Roma: Amadou Diawara (Guinea), Ebrima Darboe (Gambia), Felix Afena-Gyan (Roma).

Salernitana: Mamadou Coulibaly (Senegal), Lassana Coulibaly (Mali), Joel Obi (Nigeria), Wajdi Kechrida (Tunisia), Simy (Nigeria), Cedric Gondo (Costa d’Avorio).

Sampdoria: Omar Colley (Gambia).

Sassuolo: Abdou Harroui (Marocco), Hamed Junior Traorè (Costa d’Avorio), Jérémie Boga (Costa d’Avorio).

Spezia: Ebrima Colley (Gambia), Emmanuel Gyasi (Ghana).

Torino: Koffi Djidji (Costa d’Avorio), Wilfred Singo (Costa d’Avorio), Ola Aina (Nigeria), Ben Lhassine Kone (Costa d’Avorio).

Udinese: Isaac Success (Nigeria).

Venezia: Tyronne Ebuehi (Nigeria), Sofian Kiyine (Marocco), David Okereke (Nigeria).

Verona: Adrièn Tameze (Camerun), Martin Hongla (Camerun).