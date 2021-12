Coppa Italia: le partite dei sedicesimi e i risultati

la Coppa Italia sta entrando nel vivo, al termine degli otto match in corso andranno a delinearsi le qualificate agli ottavi di finale che si giocheranno a gennaio. Le squadre che attendono i risultati delle partite in corso sono le migliori del campionato di serie A: Inter, Milan, Atalanta, Juventus, Napoli, Lazio, Roma e Sassuolo. Nella parte alta del tabellone ci saranno Juventus, sassuolo, Napoli, Atalanta; dall’altra Milan, Lazio, Roma, Inter. Si giocheranno partite di sola andata ed in caso di parità tempi supplementari e rigori, fino alle semifinali dove si disputerà andata e ritorno. La finalissima il 22 maggio 2022

Le partite dei sedicesimi

Venezia-Ternana 3-1 (49′ Heymans (V), 53′ Pettinari (T), 66′ Crnigoj (V), 81′ Forte (V))

Udinese-Crotone 4-0 (20′ Pussetto (U), 28′ De Maio (U), 41′ Success (U), 62′ Pussetto (U))

Genoa-Salernitana 1-0 (76′ Ekuban (G))

Verona-Empoli 3-4 (15′ La Mantia (E), 18′ Cancellieri (V), 66′, 70′ Mancuso (E), 74′ Bajrami, 85′ Ilic (V), 88′ Ragusa (V))

Cagliari-Cittadella mercoledì ore 18

Fiorentina-Benevento mercoledì ore 21

Spezia-Lecce giovedì ore 18

Sampdoria-Torino giovedì ore 21

le date degli ottavi di finale e dei successivi turni

– Ottavi di finale: 12 gennaio e 19 gennaio

– Quarti di finale: 9 febbraio

– Semifinali: 2 marzo (match di andata) e 20 aprile (match di ritorno)

– Finale: 11 maggio 2022

Tabellone provvisorio

Venezia-Atalanta

Lazio-Udinese

Milan-Genoa

Empoli-Inter

Juventus-Samp o Torino

Sassuolo-Cagliari o Cittadella

Fiorentina o Benevento-Napoli

Spezia o Lecce-Roma