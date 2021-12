Vibonese-Avellino, serie C girone C: dove vedere la partita? Eleven Sports o Sky?

Dove vedere Vibonese Avellino, partita valida per la diciottesima giornata di serie C girone C, in diretta tv e streaming. Le due squadre, nell’ultima giornata, sono riuscite a portare a casa dei punti: i calabresi hanno avuto la meglio sul Campobasso per 2 a 0. I campani, invece, hanno bloccato in casa la capolista Bari per 1 a 1. Le squadre hanno, guardando la classifica, obiettivi diversi. L’Avellino, in piena zona playoff, intende vincere per allungare la striscia positiva di risultati. La Vibonese, ultima della classe, è bisognosa di punti per risalire la china. Lo scontro si preannuncia aperto. Queste le probabili formazioni che gli allenatori potrebbero schierare domenica:

VIBONESE (3-5-2): Marson; Mahrous, Polidori, Risaliti; Senesi, Grillo, Basso, Bellini, Cattaneo; Golfo, Sorrentino.

AVELLINO (4-3-3): Forte; Ciancio, Silvestri, Dossena, Tito; Carriero, Matera, D’Angelo; Kanoute, Maniero, Di Gaudio

Dove vedere Vibonese Avellino serie C girone C in diretta tv e streaming: Sky o Eleven Sports?

La partita sarà trasmessa da Eleven Sports sia in diretta che in streaming. Vi è anche la possibilità di seguire il match da dispositivo mobile, scaricando gratuitamente l’apposita app da qualsiasi digital store. Per chi volesse seguire l’incontro da PC, basterà collegarsi al sito internet dell’emittente. L’appuntamento è fissato per domenica 12 dicembre alle ore 14:30.