Dove vedere Napoli-Inter Primavera: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Oggi alle ore 13 allo stadio “Piccolo” di Cercola si disputerà il match Napoli-Inter, valevole per l’undicesima giornata del campionato Primavera 1 che vede in classifica i partenopei al secondo posto con 19 punti e a -5 dalla Roma capolista, mentre i nerazzurri all’ottavo con 15.

Sono sei i precedenti complessivi tra le due squadre che vedono i meneghini in vantaggio per 4-1 e un pareggio; l’arbitro della sfida sarà Mario Sala di Palermo coadiuvato dagli assistenti Amir Salama di Ostia Lido (Roma) e Giulia Tempestilli di Roma.

Napoli-Inter Primavera, probabili formazioni

NAPOLI (3-4-2-1): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Di Dona, Coli Saco, Spavone, Marchisano; Cioffi, D’Agostino; Ambrosino.

INTER (4-3-1-2): Rovida; Silvestro, Moretti, Hoti, Pelamatti; Casadei, Cecchini Muller, Nunziatini; Iliev; Abiuso, Jurgens.

Dove vedere Napoli-Inter Primavera in tv e streaming

Il match Napoli-Inter, valevole per l’undicesima giornata del campionato Primavera (calcio d’inizio ore 13), sarà visibile sia sul canale Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) sia su SI Solo Calcio, uno dei canali tematici del bouquet SI Smart, a disposizione per i possessori di un televisore HbbTv. Sarà possibile la fruizione della gara anche attraverso la App Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche su Google Chromecast e Amazon Fire. Per chi non potesse vedere il match in tv, potrà farlo attraverso lo streaming (gratuito), dove basterà cliccare il sito del canale (www.sportitalia.com).

Stagione 2019-20, Napoli-Inter 0-1: gli highlights