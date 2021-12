Dove vedere Team Altamura-Nocerina, streaming gratis Serie D e diretta tv Sportitalia?

Oggi pomeriggio, alle ore 15, allo stadio “Tonino D’Angelo, il Team Altamura di Alessandro Monticciolo ospiterà la Nocerina di Riccardo Bolzan, il match è valido per la 16.a giornata del girone H di Serie D. Prima di scoprire dove vedere Team Altamura-Nocerina in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

I “murgiani” occupano la terz’ultima posizione con 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte) e sono reduci dal pareggio esterno contro il Molfetta. I “molossi”, invece, sono quarti con 27 punti (8 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte) e sono reduci da 3 vittorie consecutive, l’ultima contro la Virtus Matino 2-1. Nel prossimo turno il Team Altamura sarà ospite del Nola; mentre la Nocerina ospiterà la Mariglianese: entrambi i match si giocheranno domenica 19 dicembre.

Team Altamura-Nocerina sarà diretta da Francesco Gai di Carbonia, coaudiuvato da Mario Capasso di Piacenza e Giuseppe Ladu di Nuoro.

Dove vedere Team Altamura-Nocerina, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Team Altamura-Nocerina, valido per la 16.a giornata del girone H del campionato di Serie D, al momento non verrà trasmesso in chiaro su Sportitalia. Gli aggiornamenti LIVE del match saranno disponibili sulle pagine social di entrambi i club con il match che potrebbe essere trasmesso sulla pagina Facebook del club murgiano.