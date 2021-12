Eriksen si allena in Danimarca e l’amico Kjaer si opera al ginocchio

Il giocatore dell’Inter durante gli Europei di questa estate ha avuto un arresto cardiaco, tutti erano rimasti scioccati dalle immagini di quel giorno dove l’amico e compagno di squadra Kjaer si rese conto della gravità dell’incidente. Ora il centrocampista ha chiesto e ottenuto di potersi allenare da solo nel centro sportivo dell’Odense, squadra danese dove il 29enne ha giocato a inizio carriera. Un portavoce dell’Odense comunica che:”Eriksen ci ha contattato e ora si sta allenando da solo, è naturale per lui dal momento che ha giocato qui da giovane e vive dietro l’angolo”, ha aggiunto:”Siamo davvero felici che Christian Eriksen si mantenga in forma in questo momento sui nostri campi”.

Intrecciati i destini di Kjaer ed Eriksen

Proprio in questi giorni sembrano sempre più intrecciati i destini dei due giocatori danesi, il difensore del Milan uscito dal campo con il volto dipinto dalla sofferenza per un infortunio al ginocchio che lo terrà fuori dal campo per un po di tempo. Il terreno di gioco può essere teatro di momenti difficili a volte tragici che però possono unire le vite ed i sentimenti delle persone, come quelli di Kjaer ed Eriksen. C’è un giorno che li legherà per sempre come il 12 giugno 2021, negli attimi di paura durante la partita con la Finlandia, ora il centrocampista inizia la sua nuova vita con la speranza di rientrare sui campi di gioco, con il pensiero forte per un amico che nello stesso istante va sotto i ferri per ricostruire un ginocchio infortunato, l’amicizia li unirà per sempre