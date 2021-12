FIFA Arab Cup: Tunisia e Qatar volano in semifinale

Tunisia e Qatar si guadagnano l’accesso alle semifinali della FIFA Arab Cup. Nel primo quarto di finale, andato in scena all’“Education City Stadium” di Al-Rayyan, le “Aquile di Cartagine” s’impongono sull’Oman per 2-1. La selezione diretta da Mondher Kbaier passa in vantaggio al 17’ con il capocannoniere del torneo Seifeddine Jaziri a segno di testa su cross dalla sinistra di Mohamed Ben Hmida. L’Oman, graziata sul finire del tempo dagli avversari in un paio di circostanze, perviene al pareggio al 66’ con uno splendido fendente dai venti metri di Arshad Al Alawi. A riportare definitivamente avanti nel punteggio la rappresentativa nordafricana ci pensa al 69’ capitan Youssef Msakni con un’incornata vincente a centro area sugli sviluppi di un traversone dalla destra proposto da Naim Sliti. A contendere alla Tunisia l’accesso all’atto conclusivo della competizione sarà la vincente del confronto tra Egitto e Giordania in programma domani pomeriggio (ore 16.00) al Janoub Stadium di Al-Wakrah.

Il secondo quarto di finale, disputato all’“Al Bayt Stadium” di Al Khor, non ha storia: il Qatar si aggiudica per 5-0 il derby del Golfo contro gli Emirati Arabi Uniti. I padroni di casa archiviano il passaggio del turno già all’intervallo. La rappresentativa nazionale guidata dal catalano Félix Sánchez Ba, dopo aver aperto le marcature al 6’ grazie a un autogol di Ali Saalmen, va, infatti, in rete con Ali Almoez (28’ su rigore e 48’ pt), Boualem Khoukhi (36’ su rigore) e Abdulaziz Hatem (44’). In semifinale il Qatar se la dovrà vedere con la vincente della sfida tra Marocco e Algeria prevista per domani sera (ore 20.00) all’“Al Thumama Stadium” di Doha.

FIFA Arab Cup, quarti di finale

Tunisia vs Oman 2-1 (1-0)

Egitto vs Giordania (11 dicembre ad Al Wakrah)

Qatar vs Emirati Arabi Uniti 5-0 (5-0)

Marocco vs Algeria (11 dicembre a Doha)