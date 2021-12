FIFA Arab Cup 2021: Tunisia in finale, un autogol allo scadere condanna l’Egitto

La Tunisia è la prima finalista della FIFA Arab Cup 2021. Un’autorete del capitano dei “Faraoni” Amr Al-Sulaya a pochi istanti dal triplice fischio finale consente alle “Aquile di Cartagine” di superare l’Egitto per 1-0 nella prima semifinale della competizione andata in scena allo “Stadium 974” di Doha. Nell’atto conclusivo, previsto per sabato 18 dicembre all’“Al Bayt Stadium” di Al Khor”, la rappresentativa nazionale diretta da Adel Sellimi se la dovrà vedere con la vincente del confronto tra i padroni di casa del Qatar e l’Algeria in programma stasera (ore 20.00) all’“Al Thumama Stadium” di Doha.

Cronaca primo tempo

Nei primi trentacinque minuti della sfida la Tunisia si mostra più propositiva (come testimoniato all’intervallo dal 55% in fase di possesso e dall’8-1 in proprio favore nel computo dei tiri dalla bandierina) ma pericolosa soltanto al 5’ con un perentorio colpo di testa alto di Montassar Talbi sugli sviluppi di un corner calciato dalla destra da Hannibal Mejbri. L’Egitto si fa vedere in fase offensiva soltanto nei 10’ finali con un tentativo da fuori area di Ahmed Hegazi neutralizzato senza problemi dal Mouez Hassan e con un paio d’insidiosi traversoni effettuati dalla destra da Zizo.

Cronaca secondo tempo

La ripresa non offre spunti di cronaca sino al 57’ quando il direttore di gara, dopo essere ricorso al VAR, cancella un rigore in favore della Tunisia precedentemente assegnato per un presunto contatto irregolare in area egiziana tra Ahmed Hegazi e Mohamed Ali Ben Romdhane subentrato al 40’ al posto dell’infortunato Yassine Meriah. L’Egitto sciupa una ghiotta opportunità al 75’: Marwan Hamdi, pronto ad approfittare di una valutazione errata di Mohamed Dräger su un pallone alto, si allunga leggermente la sfera nell’accentrarsi in area da sinistra finendo sullo slancio per disturbare la conclusione di Mostafa Fathi che a quel punto appariva meglio piazzato per la battuta a rete.

La Tunisia torna a proporsi con una certa continuità in avanti nei minuti finali. La selezione guidata da Adel Sellimi cerca, invano, la via della rete prima con una conclusione da fuori area di Mohamed Ali Ben Romdhane (84’) quindi con un colpo di testa da ottima posizione di Seifeddine Jaziri sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Quando tutto sembra far pensare alla disputa dei tempi supplementari arriva al 95’, sulla punizione battuta dalla sinistra da Naim Sliti, la deviazione nella propria porta di Amr Al-Sulaya a spegnere il sogno egiziano e rendere più vivo che mai quello tunisino.

FIFA Arab Cup 2021, semifinale: Tunisia-Egitto 1-0 (0-0)

Tunisia: Mouez Hassen, Mohamed Dräger, Yassine Meriah, Bilel Ifa, Montassar Talbi, Ghailene Chaalali, Amine Ben Hamida, Ferjani Sassi, Hannibal Mejbri (36’ st Naim Sliti), Youssef Msakni, Seifeddine Jaziri. All.: Adel Sellimi.

Egitto: Mohamed El-Shenawy, Ahmed Hegazy, Amr Al-Sulaya, Mahmoud Hamdi, Ahmed Fatouh, Mohamed Magdy Afsha (1’ st Mohamed Sherif), Hamdi Fathy, Akram Tawfik, Hussein Faisal (24’ st Mostafa Fathi), 10 Marwan Hamdy (44’ st Osama Faisal), Zizo. All.: Carlos Queiroz.

Arbitro: Alireza Faghani (Irn).

Reti: 50’ st aut. Amr Al-Sulaya (E).

Ammoniti: Youssef Msakni (T), Ahmed Hegazi (E), Hamdi Fathy (E), Seifeddine Jaziri (T).