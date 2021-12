FIFA Arab Cup 2021: l’Egitto supera la Giordania e raggiunge in semifinale la Tunisia

Sarà l’Egitto a contendere alla Tunisia l’approdo all’atto conclusivo della FIFA Arab Cup 2021 nella semifinale in programma mercoledì 15 dicembre allo “Stadium 974” di Doha in Qatar. I “Faraoni” si assicurano il passaggio del turno sconfiggendo, in rimonta, una sorprendente Giordania per 3-1 nel quarto di finale disputato al “Janoub Stadium” di Al Wakrah.

Cronaca primo tempo

Il confronto si apre nel migliore dei modi per la Giordania: al 12’ Yazan Almainat, servito da Ali Olwan, trafigge Mohamed El Shenawy con un bel tiro a giro. L’Egitto cerca, senza fortuna, la via della rete al 14’ con una girata di Mostafa Fathy sugli sviluppi di un traversone proposto dalla sinistra da Hussein Fasal. Decisamente più pericolosa si rivela al 21’ sul versante opposto una conclusione dal limite dell’area di Ali Olwan deviata con bravura in angolo da Mohamed El Shenawy. Meritevole di essere sottolineato nella circostanza anche il contributo in fase di rifinitura fornito da Yazan Almainat. L’Egitto torna a farsi vedere in avanti al 25’ con un tentativo di Ahmed Fatouh neutralizzato in qualche modo da Yazeed Abulaila.

A creare le più nitide opportunità da rete è però sempre la Giordania di Adnan Hamad: al 27’ Mohamed El Shenawy si deve superare per deviare in corner un gran tiro da fuori di Noor Alrawabdeh. “The Chevalrous” vanno nuovamente vicinissimi al bersaglio al 39’ quando Ali Olwan colpisce un incredibile doppio palo con una conclusione dal limite dell’area. Il grave pericolo corso scuote l’Egitto. Al 41’ Zizo, sugli sviluppi di un cross dalla destra di Hussein Fasal, impegna severamente Yazeed Abulaila con una perentoria incornata. La selezione diretta da Carlos Queiroz perviene al pareggio in piena fase di recupero con Marwan Hamdi. L’avanti dello Smouha va a segno di testa su un cross effettuato dalla trequarti di destra da Zizo.

Cronaca secondo tempo

In avvio di ripresa (47’) Hussein Fasal getta al vento una ghiotta occasione mancando il tocco vincente sottomisura su un traversone basso dalla destra di Marwan Hamdi. Non è da meno quella creata sei minuti più tardi dalla Giordania, ma, in questa circostanza, non si può che elogiare l’azione di Ali Olwan pronto a “soffiare” la sfera a Mahmoud Hamdi e abile a procurarsi lo spazio per una battuta terminata di un soffio a lato. La sfida, intensa e ricca di emozioni nella prima ora di gioco, risulta molto più tattica nel prosieguo. Allo scoccare del 90’ l’Egitto avrebbe l’opportunità per far suo il confronto ma Zizo non riesce sul bel lancio di capitan Amro Elsoulia ad inquadrare di testa il bersaglio da ottima posizione.

Tempi supplementari

L’Egitto, potendo contare su una rosa più profonda, prende decisamente in mano l’iniziativa del gioco nei supplementari. La pressione della rappresentativa nordafricana viene premiata al 100’ dal gol del subentrato Ahmed Refaat pronto a girare alle spalle di Yazeed Abulaila un cross basso dal fondo di Mohamed Sherif. La reazione della Giordania si limita a un tentativo al 105’ di Ali Olwan respinto da Omar Kamal. Quest’ultimo lascia in avvio di secondo tempo supplementare il posto a Marwan Daoud autore al 119’ della rete del definitivo 3-1 con un preciso colpo di testa su un traversone dalla sinistra di Ahmed Refaat.

FIFA Arab Cup 2021

QUARTI DI FINALE

Tunisia vs Oman 2-1

Egitto vs Giordania 3-1 d.t.s.

Qatar vs Emirati Arabi Uniti 5-0

Marocco vs Algeria 5-7 d.c.r. (2-2 d.t.s)

SEMIFINALI (mercoledì 15 dicembre)

Tunisia vs Egitto (ore 16.00, Stadium 974 a Doha)

Qatar vs Algeria (ore 20.00, Al Thumama Stadium a Doha)