FIFA Arab Cup, trionfa l’Algeria: Tunisia ko ai supplementari

L’Algeria si aggiudica la decima edizione della Arab Cup, la prima organizzata dalla FIFA. “Les Fennecs”, guidati da Madjid Bougherra, riescono alla terza partecipazione a fare il loro ingresso nell’albo d’oro della competizione a seguito del successo per 2-0 dopo i tempi supplementari conseguito sulla Tunisia nell’atto conclusivo del torneo andato in scena all’Al Bayt Stadium di Al Khor. A decidere il confronto sono le reti di Amir Sayoud al 99’ e di Yacine Brahimi al 125’. Nella finale di consolazione, disputata allo Stadium 974 di Doha, i padroni di casa del Qatar si assicurano il terzo posto nel torneo superando per 5-4 l’Egitto dopo i calci di rigore.

Cronaca

L’atteso derby del Maghreb vede la Tunisia andare vicinissima alla rete al 14’ con la traversa colpita di testa da Bilel Ifa sugli sviluppi di una punizione battuta dalla trequarti di destra da Naim Sliti. La selezione di Mondher Kebaier insiste. Al 18’ Seifeddine Jaziri, servito in verticale da Youssef Msakni, si vede anticipare al momento della conclusione da un’ottima chiusura di Hocine Benayada. Un minuto più tardi Naim Sliti costringe Rais Mbolhia a rifugiarsi in angolo con una potente battuta mancina dal vertice destro dell’area.

L’Algeria si scuote. Al 21’ Tayeb Meziani, ottimamente assistito a centro area da Baghdad Bounedjah, getta al vento una ghiotta opportunità spedendo a lato. I campioni d’Africa in carica si rendono nuovamente pericolose al 32’: Mohammed Belaili guadagna il fondo a sinistra e propone un traversone basso al centro per l’accorrente Yacine Brahmi il cui tentativo da ottima posizione è respinto in scivolata da Bilel Ifa. Sul proseguimento dell’azione un rasoterra di Yacine Brahimi dal limite dell’area si perde a lato di poco complice una deviazione. Il finale di prima frazione risulta piuttosto convulso e nervoso. Il direttore di gara tedesco ha il suo bel daffare per calmare gli animi. In fase di recupero torna a farsi vedere la Tunisia con una conclusione sul fondo in diagonale di Youssef Msakni.

Nella ripresa le due contendenti faticano a proporre trame interessanti. L’unica vera palla-gol è costruita allo scoccare del 90’ dalla Tunisia in contropiede: Seifeddine Jaziri, liberato sul versante destro dell’area da un bel tocco di Ali Ben Romdhane, pecca di precisione nella finalizzazione. Si va ai supplementari dove è l’Algeria a colpire. Corre il 99’ quando il subentrato Amir Sayoud smarcato ai venti metri da un preziosismo tecnico di Baghdad Bounedjah trafigge Mouez Hassen con una splendida conclusione di sinistro. Sul versante opposto, al 110’, sfila, invece, di un soffio a lato un tentativo di Ben Arbi dal limite dell’area. A pochi istanti dal termine la Tunisia si guadagna un corner. Si spinge in attacco anche l’estremo difensore Mouez Hassen. La respinta della difesa algerina sugli sviluppi del tiro dalla bandierina consente a Yacine Brahimi d’involarsi in solitaria verso la sguarnita porta avversaria e siglare il definitivo 2-0.

FIFA Arab Cup, finale 1°/2° posto: Tunisia vs Algeria 0-2

Tunisia (4-2-3-1): Hassen; Drager, Ifa, Talbi, Ben Hmida (11’ p.t.s. Maloul); Chaaleli Sassi (11’ p.t.s. Bguir); Sliti (3’ s.t.s Ben Arbi), Mejbri (43’ st Ben Romdhane), Msakni; Jaziri. All.: Mondher Kebaier.

Algeria (4-2-3-1): Mbolhi; Benayada (18’ s.t.s. Tougal), Benlamri, Bedrane, Cheti; Mrezigue (1’ p.t.s. Draoui), Bendebka (11’ s.t.s. Jean-Tahrat); Meziani (21’ st Sayoud), Brahimi, Belalili; Bounedjah. All.: Madjid Bougherra.

Arbitro: Daniel Sibert (Ger).

Reti: 9’ p.t.s. Sayoud (A), 20’ s.t.s. Brahimi (A).

Ammoniti: Msakni, Jaziri, Ben Hamida e Sassi (T); Cheti, Bounedjah, Bendebka e Brahimi (A).

FIFA Arab Cup 2021

Quarti di finale

Tunisia vs Oman 2-1

Egitto vs Giordania 3-1 d.t.s.

Qatar vs Emirati Arabi Uniti 5-0

Marocco vs Algeria 5-7 d.c.r.

Semifinali

Tunisia vs Egitto 1-0

Qatar vs Algeria 1-2

Finali

1°/2° posto: Tunisia vs Algeria 0-2 d.t.s.

3°/4° posto: Egitto vs Qatar 4-5 d.c.r.

Arab Cup: vittorie per nazione

4 titoli: Iraq (1964, 1966, 1985 e 1988).

2 titoli: Arabia Saudita (1998 e 2002).

1 titolo: Tunisia (1963), Egitto (1992), Marocco (2012) e Algeria (2021).