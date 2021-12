FIFA Arab Cup 2021: definiti i quarti di finale

La decima edizione dell’Arab Cup, competizione calcistica riservata alle rappresentative nazionali di paesi arabi in corso di svolgimento in Qatar, si appresta a entrare nel vivo con l’avvio dei turni a eliminazione diretta. Il torneo, organizzato per la prima volta dalla FIFA e considerato una prova generale in vista dei prossimi Mondiali, ha visto in serata chiudersi la fase a gironi che annoverava al via sedici selezioni. L’esito dei quattro raggruppamenti ha determinato per i quarti di finali, in programma tra il 9 e il 10 dicembre, i seguenti accoppiamenti: Tunisia-Oman, Egitto-Giordania, Qatar-Emirati Arabi Uniti e Marocco-Algeria. La FIFA Arab Cup proseguirà mercoledì 15 dicembre con la disputa delle semifinali e si concluderà sabato 18 dicembre con le finali.

Le Nazionali di Qatar e Marocco, rispettivamente vincitrici dei gruppi A e C, hanno conseguito nei tre impegni sinora sostenuti altrettante affermazioni. Approdano imbattute tra le migliori otto della manifestazione anche l’Egitto, primo nel gruppo D, e l’Algeria seconda nel medesimo raggruppamento per il peggior punteggio nella classifica fair-play. Tutte le altre selezioni ancora in corsa, compresa la Tunisia che ha chiuso al comando il gruppo B, hanno rimediato una sconfitta. Il Marocco detiene l’attacco più prolifico (9 reti realizzate) e la miglior difesa (nessun gol al passivo). Il ventottenne attaccante tunisino Seifeddine Jaziri, andato a segno in tre circostanze, è attualmente il capocannoniere del torneo.

FIFA Arab Cup

GRUPPO A

Prima giornata

Iraq vs Oman 1-1

Qatar vs Bahrain 1-0

Seconda giornata

Bahrain vs Iraq 0-0

Oman vs Qatar 1-2

Terza giornata

Oman vs Bahrain 3-0

Qatar vs Iraq 3-0

Classifica

1. Qatar 9 (+5)

2. Oman 4 (+2)

3. Iraq 2 (-3)

4. Bahrain 1 (-4)

GRUPPO B

Prima giornata

Tunisia vs Mauritania 5-1

Emirati Arabi Uniti vs Siria 2-1

Seconda giornata

Mauritania vs Emirati Arabi Uniti 0-1

Siria vs Tunisia 2-0

Terza giornata

Siria vs Mauritania 1-2

Tunisia vs Emirati Arabi Uniti 1-0

Classifica

1. Tunisia 6 (d.r. +3)

2. Emirati Arabi Uniti 6 (d.r. +1)

3. Siria 3 (d.r. 0)

4. Mauritania 3 (d.r. -4)

GRUPPO C

Prima giornata

Marocco vs Palestina 4-0

Arabia Saudita vs Giordania 0-1

Seconda giornata

Giordania vs Marocco 0-4

Palestina vs Arabia Saudita 1-1

Terza giornata

Marocco vs Arabia Saudita 1-0

Giordania vs Palestina 5-1

Classifica

1. Marocco 9 (+9)

2. Giordania 6 (+1)

3. Arabia Saudita 1 (-2)

4. Palestina 1 (-8)

GRUPPO D

Prima giornata

Algeria vs Sudan 4-0

Egitto vs Libano 1-0

Seconda giornata

Libano vs Algeria 0-2

Sudan vs Egitto 0-5

Terza giornata

Algeria vs Egitto 1-1

Libano vs Sudan 1-0

Classifica

1. Egitto* 7 (+6)

2. Algeria 7 (+6)

3. Libano 3 (-2)

4. Sudan 0 (-10)

* Egitto primo per i punti fair-play.

QUARTI DI FINALE

Tunisia vs Oman (10 dicembre ad Al Rayyan)

Egitto vs Giordania (11 dicembre ad Al Wakrah)

Qatar vs Emirati Arabi Uniti (10 dicembre ad Al Khor)

Marocco vs Algeria (11 dicembre a Doha)