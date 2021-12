Francavilla-Casertana streaming facebook e diretta tv Sportitalia o Antenna Sud? Dove vedere Serie D

Francavilla-Casertana, sfida d’alta classifica. Dopo un’inizio di stagione difficile con l’esclusione dalla Serie C e il ripescaggio in Serie D, i falchetti hanno iniziato bene il campionato ma sono reduci da due sconfitte consecutive che li ha fatti scivolare al terzo posto. Gli ospiti secondi in classifica con due punti in più. Il match Francavilla-Casertana, valido per la quattordicesima giornata del girone H della Serie D 2021/22, si gioca mercoledì 8 dicembre alle ore 14.30 nello stadio Fittipaldi di Francavilla in Sinni. L’ingresso sarà consentito solamente ai possessori del green pass come da normativa vigente con quaranta posti che saranno destinati ai tifosi ospiti.

Dove vedere Francavilla-Casertana Serie D, streaming gratis facebook e diretta tv in chiaro?

Il match Francavilla-Casertana non sarà visibile in diretta tv su Sportitalia né in streaming a pagamento sulla pagina facebook del club campano. Non si sa ancora se gli appassionati potranno seguire il match anche in diretta televisiva in chiaro su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) e in streaming sul sito www.antennasud.com. L’emittente del gruppo Editoriale che ha acquisito i diritti per trasmettere i match delle squadre pugliesi non ha ancora pubblicato il palinsesto del turno infrasettimanale. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.