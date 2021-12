Golden Boy 2021: vince Pedri, come Messi e Mbappe

Pedro Gonzalez Lopez, meglio noto come Pedri, ha ricevuto il Golden Boy 2021, il riconoscimento sportivo più alto per il miglior calciatore Under 21. Vittoria indiscutibile, al contrario di ciò che è avvenuto nell’ultima cerimonia del Pallone d’Oro assegnata qualche giorno fa. Pedri si è classificato al primo posto staccando di oltre 200 voti il secondo classificato Bellingham. Centrocampista, mezz’ala, tornante, regista, grazie a questa sua versatilità è risultato essere oltre che il miglior giovane eletto all’unanimità, un giocatore insostituibile.

Ha iniziato l’anno nel vivaio del Barcellona per poi convincere Koeman a schierarlo in pianta stabile nella formazione blaugrana e a seguire Luis Enrique con la nazionale Spagnola e quella Olimpica sempre delle Furie Rosse, e ora il nuovo arrivato Xavi a schierarlo sempre. Nell’anno che volge al termine è stato il giocatore che ha giocato più partite in assoluto. Lo scorso anno il massimo riconoscimento andò ad Haaland. Pedri si inserisce in un albo d’oro che non si è mai smentito nel corso degli anni, tutti coloro che hanno vinto hanno sempre dato seguito a questo avvio di carriera entusiasmante. Basti pensare a Lionel Messi, vincitore nel 2005, Mbappe (2017), Pogba (2013). Sfogliando l’albo d’oro si può notare della “qualità” dei giocatori presenti e quello che sono diventati.