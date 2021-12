Il miglior attacco d’Europa parla tedesco, solo quinto posto per l’Inter

Guardando le statistiche, sul gradino più alto del podio delle cinque squadre con il miglior attacco d’Europa troviamo un club tedesco con una media di più di tre gol a partita. Al secondo posto a sorpresa c’è una squadra portoghese. Entra in top 5 l’Inter con una media di 2.7 reti per match.

La classifica delle 5 squadre con il miglior attacco d’Europa

Numeri alla mano, i miglior 5 club europei ad aver segnato, hanno realizzato come minimo 46 gol, con una media che oscilla sui 3 gol a partita. In quinta posizione troviamo l’Inter. I Nerazzurri finora hanno realizzato 48 reti in 18 giornate di campionato. Il giocatore interista a segnare di più è Lautaro Martinez che con la Salernitana ha firmato il suo 11 gol. Salendo al quarto posto di questa speciale classifica, c’è proprio l’avversario dell’Inter in Champions, ovvero il Liverpool. La squadra inglese in 18 match ha messo a segno 50 reti di cui 15 realizzati da Salah e 10 da Diogo Jota, che si confermano primo e secondo nella classifica marcatori della Premier League.

Sul podio sale al terzo posto l’Ajax. Gli olandesi hanno centrato 51 gol in 17 partite con una media di 3 gol a partita. Oltre a vantare il miglior attacco, detiene anche la miglior difesa con solo 4 reti incassate. Medaglia d’argento al Benfica. Il club portoghese ha realizzato 46 gol in 15 giornate. Il primo posto non poteva non essere del Bayern. I bavaresi hanno messo a segno ben 56 gol in 17 match, solo nelle ultime due partite hanno segnato 9 gol (5 ai danni dello Stoccarda e 4 al Wolfsurg). Merito di Lewandowski che da solo ha segnato 19 volte e di Gnabry in rete 9 volte.