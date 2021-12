Jurgen Klopp: “Inter? Sorteggio difficile…”

Jurgen Klopp ha commentato l’esito dell’urna che ha così deciso: il suo Liverpool, affronterà l’Inter agli ottavi di Champions League. Sulla carta, la squadra di Simone Inzaghi appare sfavorita rispetto alla corazzata dei Reds. I giocatori del “Mago” Klopp, hanno chiuso in testa e a punteggio pieno il loro girone, sconfiggendo all’ultima giornata il Milan di Stefano Pioli. I nerazzurri, tuttavia, dopo alcuni passi falsi ad inizio stagione, sono tornati primi in campionato. Nella gara di ieri contro il Cagliari, Alexis Sanchez ha mostrato lampi del giocatore che era un tempo. Se dovesse continuare così potrebbe essere l’arma in più contro la potente squadra britannica.

Jurgen Klopp sul sorteggio: “L’Inter è una buona squadra in un buon momento…”

Il tecnico del Liverpool ai giornalisti, ha dichiarato: “Ho dovuto aspettare 54 anni per giocare a San Siro per la prima volta… E adesso saranno due volte in tre mesi, quindi è una buona notizia! Tutto bene. Certo, è un sorteggio difficile, sicuramente. Sono la capolista in Italia; una buona squadra in un buon momento. Vedremo come andranno le cose fino a quando non ci incontreremo a febbraio”. E poi sugli attaccanti interisti: “Ovviamente conosciamo bene Alexis Sanchez e Edin Dzeko; Lautaro Martinez è uno degli attaccanti più emozionanti del mondo, probabilmente. Simone Inzaghi è al suo primo anno l’anno scorso sono stati campioni. Ma questa è la vita del Liverpool: non è mai facile, ma è ancora possibile, quindi proviamoci. E’ una vera sfida di Champions League, quindi tutto bene e non vedo l’ora”.