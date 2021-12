Lazio, apprensione per Immobile. È caccia al sostituto: spunta l’idea Caputo.

Con Ciro Immobile fermo ai box, Maurizio Sarri sta valutando la situazione. Il tecnico pare orientato a chiedere l’arrivo di un sostituto. Prima però deve muoversi il mercato in uscita: Muriqi l’indiziato numero uno per lasciare la maglia bianco celeste, cosi come Botheim del Bodø/Glimt è il primo ad essere finito nei radar della società di Claudio Lotito. Il giocatore proveniente dalla Norvegia, sogna la chiamata da Roma per gennaio. Ma sullo sfondo spunta l’ipotesi Ciccio Caputo.

Altro stop per Immobile. Si pensa a una soluzione – Ciro Immobile, giunto già al secondo stop si è fermato due volte in questa stagione sta creando l’occasione per correre ai ripari. Dopo il problema ai flessori accusato in occasione della trasferta di Bologna e lo stiramento al polpaccio sinistro capitato nel mese di novembre, l’infortunio rimediato a Genova rischia di tenerlo lontano dal rettangolo verde per la terza volta in due mesi. Problema spinoso e non di poco conto per Maurizio Sarri che in alternativa ha impostato Pedro da falso nueve. Ma è ovvio che possa trattarsi soltanto di soluzione temporanea. Il tentativo c’è stato con Muriqi, ma con scarsi risultati. Secondo quanto filtra dagli ambienti vicino a Formello, il giocatore ex Fenerbache sembra aver gettato alle ortiche un’altra chance di rilancio. Ed è forse anche per questo motivo che il calciatore Kosovaro sembra essere finito sul mercato. A fronte di questa situazione gli attaccanti indisponibili diverrebbero due. Urge dunque ripiombare con decisione sul mercato.



Le alternative – L’idea Caputo non è totalmente fuori luogo, visto che il giocatore non si è ambientato al meglio con la nuova maglia blucerchiata, rendendo fin qui al di sotto dei suoi standard abituali. L’intenzione è quella di virare sull’attaccante ex Sassuolo, nonostante rimanga calda anche la pista che porta al ventunenne Erik Botheim, centravanti del Bodo/Glimt, in scadenza a dicembre. Sarri è stato chiaro, ribadendo alla società che serve qualcosa: «Abbiamo bisogno di qualche operazione, che sia importante o un giovane». Parole che confermano questa idea che, a pensarci bene, potrebbe forse anche essere doppia. In effetti una potrebbe non escludere l’altra. Poiché, fermo restando che le entrate devono per forza corrispondere alle uscite e qualora il discorso legato al rientro di Immobile si complichi, per la Lazio diverrebbe a quel punto indispensabile avere più frecce possibili al proprio arco.