Lega Italiana: smentito il rinvio, la Supercoppa Italiana Inter Juventus si gioca

La Lega Italiana conferma che il match valido per assegnare la Supercoppa Italiana, si giocherà a San Siro come da programma, il 12 Gennaio alle ore 21:00. Nelle ultime ore si era parlato tanto di un possibile rinvio. La curva dei contagi Covid è salita velocemente, portando il Governo alla decisione di aprire gli stadi solo per il 50% della capienza. Tante squadre stanno riscontrando delle positività tra i loro giocatori e il dubbio rimane

La Lega Calcio conferma la partita in un comunicato

Si era parlato di un possibile accordo tra i club per spostare in avanti la data della partita, ma nella serata di ieri la Lega Cacio ha confermato il match in un comunicato: “A fronte di rumors apparsi nelle ultime ore la Lega Serie A conferma che la gara di Supercoppa Frecciarossa resta in programma al 12 gennaio 2022, salvo diverse decisioni che dovesse assumere il Consiglio di Lega”. Non si esclude però che i due club possano fare una richiesta ufficiale di rinvio, con una decisione ufficiale che arriverebbe nei primi giorni del nuovo anno. In quel caso si dovrebbe prendere in considerazione una nuova data, ma visto il calendario fitto l’impressione è che non si giocherebbe prima di aprile o maggio.