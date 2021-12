Lega Pro girone A: Mantova impalpabile, la Pro Patria strappa un punto

Sfida salvezza al Danilo Martelli di Mantova che delude le attese del pubblico locale tra la squadra di casa e la Pro Patria: i biancorossi non sono mai pericolosi nell’arco di tutto l’incontro, Pro Patria che sfiora anche il gol su qun paio di contropiedi.

Il Mantova era atteso da una prova d’orgoglio dopo il pareggio in extremis a Crema contro la Pergolettese, una prova tutta grinta che purtroppo non c’è stata: anzi la squadra è sembrata impaurita ed incapace di creare azioni degne della parola calcio. La Pro Patria si è difesa con ordine e nulla più cercando di approfittare di alcuni errori di impostazione dei virgiliani. Nel primo tempo pochissime le occasioni da segnalare: una girata al volo di poco a lato da parte di Pierozzi, forse il più pericoloso dei suoi, mentre per il Mantova una punizione a lato di Guccione.

Nel secondo tempo stessa musica: squadre che si guardano ma non si offendono in nessun modo. FInisce con i più classici degli 0 a 0 e contestazione della tifoseria locale che chiede a gran voce le dimissioni dell’allenatore Lauro. Da segnalare che una parte della curva si è anche fermata sotto gli spogliatoi a fine gara contestando pesantemente la società mantovana rea di non aver allestito una rosa all’altezza di un campionato di Lega Pro.

RISULTATO FINALE: MANTOVA-PRO PATRIA 0-0

MANTOVA: Marone; Pinton, Checchi, Milillo, Panizzi; Messori (71′ Militari), Gerbaudo; Guccione, Piovanello (89′ Silvestro), Zappa (71′ Paudice); De Cenco (83′ Zibert). A disp.: Tosi, Bianchi, Darrel, Bucolo, Rihai, Esposito, Fontana, Vaccaro. All.: Lauro

PRO PATRIA: Caprile; Molinari, Boffelli (29′ Bertoni, 76′ Brignoli), Sportelli; Pierozzi, Nicco, Fietta (32′ Saporetti), Galli, Pizzul (77′ Colombo); Parker, Piu (77′ Castelli). A disp.: Mangano, Vaghi, Stanzani, Ghioldi, Ferri. All.: Prina