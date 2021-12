L’ex Southampton Matt Le Tisser chiede di indagare sui diversi casi di problemi cardiaci dei calciatori

Le testate “Express” e “GB News” riportano una notizia riguardante un ex protagonista della Premier League: Matt Le Tisser. Circolerebbe la notizia secondo cui l’ex giocatore del Southampton avrebbe chiesto di investigare sui “misteriosi” problemi cardiaci che in quest’ultimo periodo hanno fermato diversi giocatori. Secondo Le Tisser, questi problemi potrebbero essere legati ad alcuni effetti del vaccino contro il Covid-19. Sul profilo Twitter di Le Tisser sono tantissimi i tweet e i retweet dedicati al Covid, alle misure ideate per contrastarlo e alla sicurezza del vaccino.

Le Tisser: “Potrebbe essere o non essere il vaccino, ma andiamo in fondo al problema”

Al momento, nel calcio, sono tre i casi più noti di problemi cardiaci. Il primo é quello dell’ex Tottenham e Inter Christian Eriksen, che ci ha fatto vivere attimi di puro terrore durante lo scorso Europeo. Il centrocampista danese si é accasciato a terra per un arresto cardiaco durante Danimarca-Finlandia, ed é stato salvato in extremis dal sangue freddo del compagno di squadra Kjaer e dalla tempestività dei medici. Il secondo caso, recentissimo, riguarda Sergio Aguero. All’attaccante del Barcellona é stato diagnosticato un problema al cuore, e questo ha costretto l’argentino a dire addio al calcio giocato. Infine, anche Victor Lindelof, difensore del Manchester United, ha accusato problemi di respirazione e una “frequenza cardiaca più alta del solito”, durante il match del 12 dicembre scorso contro il Norwich, ed é stato prontamente sostituito. Matt Le Tisser si interroga su questi e su altri casi a cui stiamo assistendo negli ultimi mesi, chiedendosi se sia da escludere a priori l’ipotesi di problemi cardiaci come possibile conseguenza del vaccino e proponendo di andare a fondo della questione, come dimostra il seguente tweet della GB News:

Le Tisser non si considera un “no-vax”, quanto un uomo che vorrebbe fare e avere chiarezza. L’ex Southampton ha dichiarato: “In tutto il tempo in cui ho giocato non ho mai visto un calciatore lasciare il campo a causa di problemi cardiaci. (…) Voglio solo alcune informazioni, voglio che la gente dia un’occhiata a ciò che sta accadendo nel calcio, che ci sia un’indagine adeguata e che ci dia alcune risposte sul motivo per cui così tanti sportivi soffrono di problemi cardiaci. Non è difficile”.