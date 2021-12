Lukaku spiazza: “Chiedo scusa ai tifosi dell’Inter, spero con il cuore di tornare”

Spiazza il messaggio che Romelu Lukaku lancia alla sua ex squadra, l’Inter. In una lunga intervista realizzata da Sky, il gigante belga, che adesso veste la maglia del Chelsea, ha dichiarato: “Chiedo scusa ai tifosi dell’Inter perché la maniera in cui me ne sono andato sarebbe dovuta essere diversa. Spero davvero nel profondo del mio cuore di tornare all’Inter”.

Il gigante che ha conquistato i cuori nerazzurri

“C’eravamo tanto amati”. Il titolo del famoso film di Ettore Scola potrebbe essere la frase che ogni tifoso interista dedicherebbe a uno degli assoluti protagonisti della scorsa stagione, Romelu Lukaku. L’attaccante belga, con la sua fisicità e con i suoi gol, era riuscito ad accattivarsi l’amore di tutto il popolo nerazzurro, che grazie ai suoi numeri e alla sinergia di tutto il gruppo squadra di Antonio Conte l’anno scorso ha potuto gioire per la vittoria del 19esimo scudetto. Inaspettatamente, però, “Big Rom”, uno dei tasselli inamovibili nerazzurri, decide di fare una brusca frenata e imboccare una via che nessuno sospettava potesse prendere: il ritorno al Chelsea, “la squadra che ha sempre tifato fin da bambino”. Inutile dire che la scelta abbia spiazzato tutti, interisti e non, soprattutto per il modo in cui Lukaku ha lasciato il club con cui ha vinto il campionato e che lo ha reso uno dei giocatori più amati dalla tifoseria nerazzurra. Il belga si era limitato a dire: “Tifosi? Manderò un messaggio tra qualche giorno”. Così é stato: sul suo Instagram, Romelu ha ringraziato l’Inter, che ha amato e che lo ha accolto fin dall’inizio a braccia aperte. Tuttavia, proprio per il fatto di essere riuscito a entrare nel cuore di tutti i nerazzurri, il suo addio ha lasciato interdetti e delusi.

Lukaku: “Ho l’Inter nel cuore, tornerò a giocare con loro”

Nell’intervista realizzata da Matteo Barzaghi, Lukaku sembra parlare a cuore aperto: “Penso che tutto quello che è successo non doveva succedere così. Come ho lasciato l’Inter, come ho comunicato con i tifosi, questo mi dà fastidio perché non è il momento giusto adesso, ma anche quando sono andato via non era il momento giusto. Adesso penso che sia giusto parlare perché ho sempre detto che ho l’Inter nel cuore, tornerò a giocare di là, lo spero veramente“. Poi, l’attaccante del Chelsea si rivolge alla sua ex tifoseria: “Voglio dire un grande scusa ai tifosi dell’Inter perché penso che la maniera in cui me ne sono andato sarebbe dovuta essere diversa. Io dovevo parlare prima con voi, perché le cose che voi avete fatto per me, per la mia famiglia, per mia madre, per mio figlio, sono cose che rimangono per me nella vita. Io spero davvero nel profondo del mio cuore di tornare all’Inter, non alla fine della mia carriera, ma a un livello ancora buono per sperare di vincere di più”.

Queste sono le dichiarazioni più forti che Lukaku ha rilasciato ai microfoni di Sky, che hanno innescato immediatamente le reazioni di tutti gli interisti: sui social la stragrande maggioranza, probabilmente ancora con una ferita sul cuore non del tutto rimarginata, non intende sentire spiegazioni, né lo rivorrebbe con la maglia dell’Inter. Qualcuno, invece, si é limitato a commentare: “Ma perché adesso, Big Rom?”

Nella vita e nel calcio può succedere di tutto, e chissà, magari Lukaku tornerà ad infiammare i cuori nerazzurri. O forse no.