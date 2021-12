Mancini su Joao Pedro: “Ha grandi qualità tecniche, giusto considerarlo”.

Nel corso di una lunghissima intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il Commissario Tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ha espresso la propria opinione sulla possibilità di convocare Joao Pedro, attaccante del Cagliari, in ‘azzurro’: “Non è che abbiamo chiesto noi a Joao Pedro di diventare italiano. Ha sposato una donna italiana, ha doppio passaporto, è convocabile. Giusto considerarlo, ha grandi qualità tecniche. Poi la convocazione va meritata, giocando bene. Vale per tutti. Non dimentichiamo che in questi anni il numero dei giocatori italiani si è ristretto ulteriormente rispetto al passato. Siamo scesi al 35%. Si restringe anche la scelta per la Nazionale. Io ho ricevuto solamente la comunicazione che Joao Pedro è convocabile. Non gli ho parlato e non so se qualcuno della Federazione lo abbia contattato. Vedremo come staremo e chi avrò a disposizione”.

Lo stesso Ct Roberto Mancini sul futuro della Nazionale e sugli spareggi che varranno l’accesso al prossimo Mondiale in Qatar ha inoltre aggiunto: “L’Italia andrà in Qatar perché siamo forti. Perché siamo stati la squadra migliore degli Europei, perché abbiamo vinto meritatamente, perché abbiamo perso una volta sola negli ultimi tre anni, quando siamo rimasti in dieci, senza quasi mai rischiare di perdere le altre partite”.