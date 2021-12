MLS Cup: la finale è Portland Timbers-New York City FC

La finale della ventiseiesima edizione dei playoffs della MLS Cup vedrà sabato 11 dicembre alle ore 21.00 i Portland Timbers ospitare al Providence Park il New York City FC. La compagine dell’Oregon, campione della Western Conference, disputerà in casa la gara decisiva per l’assegnazione del trofeo messo in palio dal massimo campionato di calcio per club statunitensi e canadesi in virtù del miglior piazzamento ottenuto nella classifica generale della regular season (vinta per la prima volta dal New England Revolution) rispetto a quella della “grande mela” trionfatrice nella Eastern Conference. La formazione diretta dal venezuelano Giovanni Savarese ha chiuso, infatti, al quinto posto con 55 punti all’attivo mentre quella guidata dal norvegese Ronny Deila ha terminato all’ottavo a quota 51.

Il cammino dei Portland Timbers

I Portland Timbers, vincitori nel 2015, si garantiscono l’approdo all’atto conclusivo della MLS Cup per la terza volta nelle ultime sette edizioni prevalendo sul Real Salt Lake per 2-0 nella finale della Western Conference andata in scena al Providence Park. A sancire il successo dei gialloverdi sono una rete dell’attaccante cileno Felipe Mora pronto al 5’ sfruttare un marchiano errore di Aaron Herrera e una sfortunata deviazione con la schiena nella propria porta dell’estremo difensore ospite David Ochoa al 61’ su una bella conclusione dal limite dell’area del centrocampista colombiano Santiago Moreno respinta dal palo.

Il complesso di Giovanni Savarese, quarto nella Western Conference, aveva in precedenza superato il Minnesota United FC davanti al proprio pubblico per 3-1 e i Colorado Rapids fuori casa per 1-0.

Il cammino del New York City FC

Il New York City accede per la prima volta nella sua storia alla sfida decisiva per l’assegnazione dell’MLS Cup conseguendo in rimonta un’affermazione esterna per 2-1 sui Philadelphia Union nelle battute conclusive della finale della Eastern Conference disputata al Subaru Park. Decisiva, dopo che l’ex atalantino Maxi Moralez aveva al termine di una convulsa azione prontamente risposto al 65’ al provvisorio vantaggio dei padroni di casa determinato al 63’ da un’autorete di Alexander Callens, si rivela a due minuti dallo scoccare del 90’ una deviazione vincente sottomisura del giovane brasiliano Talles Magno su assist dalla destra di Gudmundur Thorarinsson pronto ad approfittare di un’incertezza di Olivier Mbaizo.

I “Bronx Blues”, quarti nella Eastern Conference, erano riusciti precedentemente ad avere la meglio al Yankee Stadium sull’Atlanta United FC per 2-0 e in trasferta sul New England Revolution (dominatore della regular season e conseguentemente vincitore del Supporters’ Shield) per 7-5 dopo i calci di rigore.

MLS CUP PLAYOFFS: EASTERN CONFERENCE

PRIMO TURNO

Philadelphia Union vs New York Red Bulls 1-0 d.t.s.

New York City FC vs Atlanta United FC 2-0

Nashville City SC vs Orlando City SC 3-1

SEMIFINALI

Philadelphia Union vs Nashville SC 3-1 d.c.r. (1-1 d.t.s.)

New England Revolution vs New York City FC 5-7 d.c.r. (2-2 d.t.s.)

FINALE

Philadelphia Union vs New York City FC 1-2

MLS CUP PLAYOFFS: WESTERN CONFERENCE

PRIMO TURNO

Sporting Kansas City vs Vancouver Whitecaps FC 3-1

Portland Timbers vs Minnesota United FC 3-1

Seattle Sounders FC vs Real Salt Lake 5-6 d.c.r. (0-0 d.t.s.)

SEMIFINALI

Colorado Rapids vs Portland Timbers 0-1

Sporting Kansas City vs <Real Salt Lake 1-2

FINALE

Portland Timbers vs Real Salt Lake 2-0

MLS CUP PLAYOFFS

FINALE (11 dicembre, ore 21.00)

Portland Timbers vs New York City FC