Napoli, febbraio proibitivo per gli uomini di Spalletti

Il Napoli di Luciano Spalletti non sta attraversando di certo un buon periodo e la dimostrazione è arrivata con la sconfitta casalinga contro l’Empoli. Per il tecnico toscano questo è di certo il momento peggiore da quando è seduto sulla panchina dei partenopei ma le difficoltà maggiori sono dietro l’angolo.

Gli azzurri a partire dal 6 febbraio giocheranno una partita ogni tre giorni, infatti oltre al campionato la squadra sarà impegnata in Coppa Italia e in Europa League. Proprio quest’oggi l’urna di Nyon non è stata benevola con i campani che ai sedicesimi sfideranno il Barcellona. Di certo i catalani non sono più la corazzata guidata da Messi ma comunque restano un avversario ostico.

Ad aumentare le difficoltà (oltre alla qualità rappresentata dagli avversari, Barcellona, Inter e quarto di finale di Coppa Italia) c’è da aggiungere che a febbraio Spalletti si troverà a dover fare i conti con una rosa ridotta. A causa della Coppa d’Africa il Napoli in quel periodo dovrà fare a meno di Osimhen, Anguissa, Koulibaly e Ounas.

Il calendario del Napoli dal 6 febbraio

Di seguito il programma delle partite degli uomini di Luciano Spalletti:

6 febbraio, Venezia-Napoli (campionato)

9 febbraio, potenziale Coppa Italia (quarti di finale)

13 febbraio, Napoli-Inter (campionato)

17 febbraio, Barcellona-Napoli (Europa League)

20 febbraio, Cagliari-Napoli (campionato)

24 febbraio, Napoli-Barcellona (Europa League)

27 febbraio, Lazio-Napoli (campionato)

A queste sfide va aggiunta la potenziale semifinale di Coppa Italia in programma il 2 marzo.