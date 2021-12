Napoli: Osimhen positivo al Covid 19. Il comunicato ufficiale

Napoli: Osimhen positivo al Covid 19. Brutta notizia per Luciano Spalletti. Il centravanti azzurro è stato contagiato dal virus. A rivelarlo il tampone eseguito sull’attaccante mentre stava per rientrare in Italia. Infatti, nella giornata di domani, avrebbe dovuto sostenere una visita di controllo presso il chirurgo che lo aveva operato nelle scorse settimane, per via delle fratture multiple al volto. Attualmente il bomber è in isolamento a Lagos, dove era tornato alcuni giorni per andare a trovare la famiglia.

Napoli Osimhen positivo: il comunicato ufficiale

A diffondere la notizia è stata la stessa società partenopea attraverso un comunicato ufficiale. La nota recita: “Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l’esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era prevista una visita di controllo del professor Tartaro. Di conseguenza, le autorità locali hanno disposto l’isolamento del giocatore e il check-up sarà riprogrammato dopo la negativizzazione e il suo rientro in comunità”. Si concludono con l’amaro in bocca i festeggiamenti del ventitreesimo compleanno del giocatore, che proprio in questi giorni aveva festeggiato in compagnia dei familiari. La punta nigeriana non tornerà immediatamente a disposizione del Napoli, visto che sarà impegnata con la sua Nazionale in Coppa d’Africa. Il prossimo match è fissato per giorno 11 gennaio contro l’Egitto.