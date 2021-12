Nicolò Barella: “E’ stata una brutta reazione. Anche Militao ha sbagliato…”

Nicolò Barella ha rilasciato un’intervista a Sky. E’ tornato sull’episodio di cui si è reso protagonista nella partita di Champions League contro il Real Madrid, che gli è costata una multa da parte della società. Il difensore ha chiesto scusa, ed ha parlato del rapporto che lega lui e i suoi compagni di squadra a mister Simone Inzaghi.

Nicolò Barella, intervista Sky: “Chiedo scusa a tutti…”

Il nerazzurro, ai microfoni di Sky, ha analizzato la reazione avuta nei confronti di Militao del Real Madrid: ” Mi dispiace perchè, rivedendola, è una scena che non mi piace. È stata una brutta reazione, anche Militao ha sbagliato a spingermi contro i cartelloni. Potevamo evitare entrambi, io ho sbagliato a cadere in un tranello; chiedo scusa a tutti perché ho lasciato in dieci la squadra in una gara importante. La partita col Real comunque ci lascia consapevolezza, siamo andati a Madrid a fare la partita e siamo stati condannati dagli episodi come il mio gol sbagliato davanti la porta. Stava a noi mettere la gara in una determinata direzione, ci rimane la consapevolezza per il futuro”.



“Il mister ci ha dato serenità…”

Barella ha colto l’occasione per elogiare il proprio allenatore, Simone Inzaghi: ” Ciò che abbiamo vissuto l’anno scorso ci dà tanta consapevolezza, abbiamo uno scudetto sul petto, abbiamo imparato dai nostri errori. Poi il mister ci ha dato un qualcosa in più, magari più serenità, probabilmente quello ci ha aiutato dopo due anni intensi e difficili che ci hanno dato tante soddisfazioni“.

“Io Capitano? Ci sono Handanovic e Ranocchia…”

Sulla possibilità di diventare, un giorno, il capitano dell’Inter ha risposto: “Oggi ci sono Handanovic e Ranocchia. È giusto che siano loro i capitani, perché come tanti altri c’erano anche nei momenti bui, quando le cose non andavano così bene. Sono felice per loro e ci danno una grossa mano. Sono contento del rinnovo”.

“Io e Brozo abbiamo creato un legame…”

Il difensore della Nazionale azzurra ha anche rivelato il grande affetto che nutre nei confronti di Brozovic: “L’amicizia è nata perchè Brozo è uno vero, sempre sincero, ci ritroviamo molto caratterialmente. Abbiamo creato un legame, ci divertiamo insieme”.