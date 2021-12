Notaresco-Sambenedettese, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie D

Oggi pomeriggio alle ore 14.30 allo Stadio Comunale Vincenzo Savini si disputerà il match Notaresco-Sambenedettese, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie D (girone F) che vede in classifica i padroni di casa al quinto posto con 20 punti ma che vengono dalla brutta sconfitta sul campo del Tolentino per 2-0, mentre gli ospiti si trovano al quartultimo posto (insieme alla Vastese) con 11 punti, ma nell’ultimo turno hanno battuto in casa il Castelnuovo Vomano (2-0 il finale).

La sfida sarà diretta da Fabrizio Carsenzuola di Legnano, coadiuvato dagli assistenti Danilo Giacomini di Viterbo e Niroy Emilio Gookooluk di Civitavecchia (Roma.)

Queste le parole alla vigilia del tecnico Mauro Antonioli (Sambenedettese): “Andiamo là pensando di poter fare, finalmente, una partita come si deve fuori casa. Esigiamo tutti: noi, la dirigenza, i tifosi, una bella prestazione. Loro hanno giocatori di qualità, sono una squadra da prendere con le molle“.

Notaresco-Sambenedettese, probabili formazioni

NOTARESCO (4-3-3): Shiba; Bellardinelli, Fredrich, Bruno, Lopez; Gallo, Blando, Pesce; Maio, Bana, Gassama. All.: Epifani.

SAMB (4-3-1-2): Knoflach; Alboni, Zgrablic, Varga, Lorenzoni; Zanazzi, Lulli, Frulla; Lisi; De Sena, Ferri Marini. All.: Antonioli.

Notaresco-Sambenedettese in tv e streaming

Il match tra Notaresco-Sambenedettese (ore 14.30) non dovrebbe essere trasmessa da nessun canale e nemmeno sulle pagina Facebook dei due club: se ci dovessero essere aggiornamenti vi faremo sapere.

Coppa Italia 2021-22, Sambenedettese-Notaresco 7-6 d.c.r.: gli highlights